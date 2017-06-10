Чугайнов войдет в тренерский штаб нальчикского «Спартака»

Добавим, что ранее Чугайнов возглавлял в ФНЛ московское «Торпедо» и саратовский «Сокол», который вывел из ПФЛ. В текущее межсезонье он являлся кандидатом на пост главного тренера «Сибири» и даже летал в Новосибирск на переговоры, однако в пятницу Совет директоров клуба принял решение продлить контракт с прежним наставником Сергеем Кирсановым.

В нальчикском «Спартаке» Чугайнов сменит Юрия Дроздова, который отправился в минское «Динамо», где будет ассистировать Сергею Гуренко.

Напомним, что нальчане вылетели из ФНЛ и сыграют в зоне «Юг» второго дивизиона.