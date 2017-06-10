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10 июня 2017, 22:14 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Чугайнов войдет в тренерский штаб нальчикского «Спартака»

Российский специалист Игорь Чугайнов войдет в тренерский штаб нальчикского «Спартака». Об этом корреспонденту «Матч ТВ» сообщил главный тренер красно-белых Хасанби Биджиев.

Добавим, что ранее Чугайнов возглавлял в ФНЛ московское «Торпедо» и саратовский «Сокол», который вывел из ПФЛ. В текущее межсезонье он являлся кандидатом на пост главного тренера «Сибири» и даже летал в Новосибирск на переговоры, однако в пятницу Совет директоров клуба принял решение продлить контракт с прежним наставником Сергеем Кирсановым.

В нальчикском «Спартаке» Чугайнов сменит Юрия Дроздова, который отправился в минское «Динамо», где будет ассистировать Сергею Гуренко.

Напомним, что нальчане вылетели из ФНЛ и сыграют в зоне «Юг» второго дивизиона.

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