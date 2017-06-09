Павлюченко, Измайлов, Булатов. Что такое московский «Арарат»

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«СЭ» рассказывает о столичном клубе с армянскими корнями.

Менее трех месяцев — таков возраст нового клуба. «Арарат» появился на свет в конце марта 2017 года, а первый матч провел 12 апреля — против «Зеленограда» в зоне «Москва» ЛФЛ. Уже тогда в составе команды можно было обнаружить довольно известных игроков. Например, 36-летнего Левана Гвазаву, который ранее играл за «Аланию», «Луч-Энергию», «Терек» и «Анжи», а также бывшего вратаря ЦСКА Сергея Ревякина.

Президентом «Арарата» стал бывший агент Валерий Оганесян. В 2015 году он приобрел армянский «Улисс», а также параллельно управлял армавирским «Торпедо». В итоге «Улисс» прекратил существование через год, а из «Торпедо» Оганесян был уволен в ноябре 2015-го из-за конфликта с Валерием Карпиным.

«Арарат» позиционирует себя, как армянский клуб из Москвы. Одна из главных его целей — «стать народной командой для всех армян в России и других странах». О «моральной поддержке» нового клуба заявлял Арам Габриелянов. В официальном Инстаграме «Арарата» можно найти фото Михаила Галустяна с атрибутикой команды. На одном из матчей была разыграна майка форварда «Урала» Эдгара Манучаряна.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT88A-IgXcl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Известный артист Михаил Галустян в неформальной обстановке встретился с руководством ФК "Арарат". Артисту понравилась идея создания клуба. Со своей стороны он пожелал команде побед и всяческих успехов. #фкарарат #михаилгалустян #галустян #мишагалустян #fcararatmoscow #fcam #ararat #fcararat #футбол #ararathuptur #армяне #армения #москва #yerevan #comedyclub #нашараша #бородач</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-11T12:31:35+00:00">Май 11 2017 в 5:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дебютный матч «Арарата» закончился скандалом. Команда добыла минимальную победу, благодаря голу Сулеймана Абдулина, но позже выяснилось, что в матче принял участие незаявленный футболист. По решению КДК «Арарату» было засчитано техническое поражение. Также с клуба сняли 6 очков и наложили штраф в размере 20 тысяч рублей. Из-за этих санкций молодая команда заняла лишь 15-е место в зоне «Москва» (при 20 участниках).

30 мая «Арарат» получил лицензию РФС, которая позволила клубу заявиться в зону «Центр» второго дивизиона. Домашние игры команда будет проводить на стадионе «Спартаковец» имени Н. П. Старостина.

В тот же день армянский клуб из Москвы «выстрелил» первым громким трансфером — однолетний контракт с «Араратом» подписал Роман Павлюченко. Вслед за бывшим форвардом сборной России новичка ПФЛ усилил Алексей Ребко. Чуть позже появились слухи о возможных трансферах Владимира Быстрова, Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова, а также Аршака Коряна (Измайлов в итоге заключил договор).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVHItWEAi3C/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">«Арарат» подписал контракт с Маратом Измайловым Один из самых талантливых игроков в истории российского футбола Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата». В клубе очень рассчитывают, что опытный футболист поможет клубу в решении поставленной задачи – победа в ПФЛ. - Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды, - отметил президент «Арарата» Валерий Оганесян. – Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг. За время карьеры Марат Измайлов выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», азербайджанскую «Габалу». Последней командой полузащитника был ФК «Краснодар». В составе сборной России Измайлов провел 35 матчей и забил 2 гола. В составе «Локомотива» Измайлов по два раза становился чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступая за «Спортинг» Марат дважды выигрывал Суперкубок Португалии и поднимал над головой национальный кубок. В «Порту» пополнил число титулов званием чемпиона Португалии и третьим национальным Суперкубком. #fcararatmoscow #FCAM #araratmoscow #Ararat #Араратмосква #ararathuptur #Измайлов #maratizmailov</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Ararat Moscow (@fcararatmoscow) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T08:06:18+00:00">Июн 9 2017 в 1:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

7 июня у «Арарата» появился главный тренер. Им стал Сергей Булатов, ранее работавший в «Сахалине» и курском «Авангарде».

«Арарат» активно приглашает не только известных игроков, но и персонал. В начале июня клуб сделал предложение уволенному из «Спартака» врачу Лю Хуншэну. Однако пока контракт с доктором еще не подписан.

Клуб достаточно активно ведет себя в социальных сетях. После заключения контракта с Павлюченко, в твиттере «Арарата» появилось шуточное обращение к Гарету Бэйлу: «Дорогой Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде. В России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду».

Бэйл на приглашение не ответил.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dear <a href="https://twitter.com/GarethBale11">@GarethBale11</a> , we want to see you in our team. In Russia in conjunction with your buddy. Here you will never be in Ronaldo's shadow. <a href="https://t.co/TtzlGYNymd">pic.twitter.com/TtzlGYNymd</a></p>— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) <a href="https://twitter.com/FC_AraratMoscow/status/870173595116462081">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>