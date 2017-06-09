Павлюченко, Измайлов, Булатов. Что такое московский «Арарат»
Одним из самых активных игроков на российском трансфером рынке стал новичок второй лиги «Арарат» из Москвы.
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«СЭ» рассказывает о столичном клубе с армянскими корнями.
Менее трех месяцев — таков возраст нового клуба. «Арарат» появился на свет в конце марта 2017 года, а первый матч провел 12 апреля — против «Зеленограда» в зоне «Москва» ЛФЛ. Уже тогда в составе команды можно было обнаружить довольно известных игроков. Например, 36-летнего Левана Гвазаву, который ранее играл за «Аланию», «Луч-Энергию», «Терек» и «Анжи», а также бывшего вратаря ЦСКА Сергея Ревякина.
Президентом «Арарата» стал бывший агент Валерий Оганесян. В 2015 году он приобрел армянский «Улисс», а также параллельно управлял армавирским «Торпедо». В итоге «Улисс» прекратил существование через год, а из «Торпедо» Оганесян был уволен в ноябре 2015-го
«Арарат» позиционирует себя, как армянский клуб из Москвы. Одна из главных его целей — «стать народной командой для всех армян в России и других странах». О «моральной поддержке» нового клуба заявлял Арам Габриелянов. В официальном Инстаграме «Арарата» можно найти фото Михаила Галустяна с атрибутикой команды. На одном из матчей была разыграна майка форварда «Урала» Эдгара Манучаряна.
Дебютный матч «Арарата» закончился скандалом. Команда добыла минимальную победу, благодаря голу Сулеймана Абдулина, но позже выяснилось, что в матче принял участие незаявленный футболист. По решению КДК «Арарату» было засчитано техническое поражение. Также с клуба сняли 6 очков и наложили штраф в размере 20 тысяч рублей.
30 мая «Арарат» получил лицензию РФС, которая позволила клубу заявиться в зону «Центр» второго дивизиона. Домашние игры команда будет проводить на стадионе «Спартаковец» имени Н. П. Старостина.
В тот же день армянский клуб из Москвы «выстрелил» первым громким трансфером — однолетний контракт с «Араратом» подписал Роман Павлюченко. Вслед за бывшим форвардом сборной России новичка ПФЛ усилил Алексей Ребко. Чуть позже появились слухи о возможных трансферах Владимира Быстрова, Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова, а также Аршака Коряна (Измайлов в итоге заключил договор).
7 июня у «Арарата» появился главный тренер. Им стал Сергей Булатов, ранее работавший в «Сахалине» и курском «Авангарде».
«Арарат» активно приглашает не только известных игроков, но и персонал. В начале июня клуб сделал предложение уволенному из «Спартака» врачу Лю Хуншэну. Однако пока контракт с доктором еще не подписан.
Клуб достаточно активно ведет себя в социальных сетях. После заключения контракта с Павлюченко, в твиттере «Арарата» появилось шуточное обращение к Гарету Бэйлу: «Дорогой Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде. В России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду».
Бэйл на приглашение не ответил.
Нет точных данных о том, кто спонсирует новую команду. По словам
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