Контракт Марата Измайлова с ФК «Арарат» (Москва) рассчитан на один год

«Арарат», основанный в 2017 году, в новом сезоне будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). 34-летний Измайлов в марте расторг контракт с «Краснодаром» и с того времени находился без клуба.

«Контракт Измайлова с “Араратом” рассчитан на один год», — сказал Керопян в телефонном разговоре.

Ранее новичками «Арарата» стали нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Алексей Ребко. «Таких громких имен, наверное, больше не будет в “Арарате”. Но в футболе все может произойти, все меняется очень быстро. Комплектация состава продолжается. Президент и тренерский штаб во главе с Сергеем Булатовым постоянно на связи и занимаются формированием состава», — сказал Керопян.