Контракт Марата Измайлова с ФК «Арарат» (Москва) рассчитан на один год
МОСКВА, 9 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Полузащитник Марат Измайлов подписал контракт с футбольным клубом «Арарат» сроком на один год, сообщил агентству «Р-Спорт» вице-президент по информационной политике столичного клуба Андраник Керопян.
«Арарат», основанный в 2017 году, в новом сезоне будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). 34-летний Измайлов в марте расторг контракт с «Краснодаром» и с того времени находился без клуба.
«Контракт Измайлова с “Араратом” рассчитан на один год», — сказал Керопян в телефонном разговоре.
Ранее новичками «Арарата» стали нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Алексей Ребко. «Таких громких имен, наверное, больше не будет в “Арарате”. Но в футболе все может произойти, все меняется очень быстро. Комплектация состава продолжается. Президент и тренерский штаб во главе с Сергеем Булатовым постоянно на связи и занимаются формированием состава», — сказал Керопян.
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