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9 июня 2017, 11:14 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

«Арарат» подписал контракт с Измайловым

Бывший полузащитник сборной России и ФК «Краснодар» Марат Измайлов пополнил состав московского «Арарата».

Бывший полузащитник сборной России и ФК Краснодар Марат <span class=error>Измайлов</span> пополнил состав московского Арарата. Увеличить
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Об этом говорится на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте». На какой срок рассчитан договор с 34-летним хавбеком, не сообщается.

«Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг» — отметил президент «Арарата» Валерий Оганесян.
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