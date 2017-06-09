«Арарат» подписал контракт с Измайловым

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Об этом говорится на официальной странице клуба в социальной сети «Вконтакте». На какой срок рассчитан договор с 34-летним хавбеком, не сообщается.

«Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг» — отметил президент «Арарата» Валерий Оганесян.

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