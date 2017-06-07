Измайлов перейдет в «Арарат»
По информации «СЭ», полузащитник Марат Измайлов в ближайшее время подпишет контракт с московским «Араратом».
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Соглашение с футболистом будет рассчитано на один год. Команда, как планируют ее владельцы, будет выступать во втором дивизионе.
34-летний Измайлов в прошлом сезоне выступал за «Краснодар», однако весной расторг контракт с клубом с формулировкой «по семейным обстоятельствам». В завершившемся розыгрыше чемпионата России он провел 7 матчей, забил один гол и сделал одну голевую предачу.
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