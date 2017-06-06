Кречетов: Судьбу «Динамо-2» решит совет директоров ФК «Динамо»
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Окончательное решение по вопросу целесообразности дальнейшего функционирования команды «Динамо-2» примет совет директоров футбольного клуба «Динамо» (Москва). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.
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«Динамо» в сезоне-2016/17 выступало в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Это (дальнейшую судьбу “Динамо-2”) решит совет директоров клуба. Вопрос финансирования — основной: надо понять, можем ли мы позволить себе иметь еще одну, фактически третью, команду», — сказал Кречетов.
«Динамо-2» в сезоне-2016/17 возглавлял Дмитрий Хохлов. «В следующем сезоне он точно будет тренироваться молодежную команду «Динамо», — отметил Кречетов.
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