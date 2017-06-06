Кречетов: судьбу "Динамо-2" решит совет директоров ФК "Динамо"

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«Динамо» в сезоне-2016/17 выступало в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Из-за этого клуб был лишен возможности заявить команду в молодежное первенство. Была образована команда «Динамо-2», которая приняла участие в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне «Запад», где заняла четвертое место. «Динамо» выиграло чемпионат ФНЛ и вышло в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), соответственно «молодежка» бело-голубых сможет выступить в молодежном первенстве России.

«Это (дальнейшую судьбу “Динамо-2”) решит совет директоров клуба. Вопрос финансирования — основной: надо понять, можем ли мы позволить себе иметь еще одну, фактически третью, команду», — сказал Кречетов.

«Динамо-2» в сезоне-2016/17 возглавлял Дмитрий Хохлов. «В следующем сезоне он точно будет тренироваться молодежную команду «Динамо», — отметил Кречетов.