Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/29979244/
5 июня 2017, 10:49 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Чайка» разгромила «Биолог-Новокубанск»

Во втором дивизионе прошли очередные матчи.

ПФЛ. Зона «Юг». 30-й тур.

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:0).

«Кубань-2» (Краснодар) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:2 (0:0).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0).

«Армавир» (Армавир) — «Дружба» (Майкоп) — 2:0 (0:0).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:2 (1:0).

«Ангушт» (Назрань) — «Афипс» (п. Афипский) — 0:1 (0:1).

«Сочи» (Сочи) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:1).

«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — 5:1 (2:1).

Чайка
Новости Матчи Состав Статистика
Биолог-Новокубанск
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
05 Июня

Таблица трансферов ФНЛ на 5 июня

Андрей Тихонов – лучший тренер прошедшего сезона в ФНЛ

Кирилл Панченко – лучший нападающий прошедшего сезона в ФНЛ