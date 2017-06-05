«Чайка» разгромила «Биолог-Новокубанск»
Во втором дивизионе прошли очередные матчи.
ПФЛ. Зона «Юг». 30-й тур.
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:0).
«Кубань-2» (Краснодар) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:2 (0:0).
«Легион Динамо» (Махачкала) — «СКА Ростов-на-Дону» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0).
«Армавир» (Армавир) — «Дружба» (Майкоп) — 2:0 (0:0).
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:2 (1:0).
«Ангушт» (Назрань) — «Афипс» (п. Афипский) — 0:1 (0:1).
«Сочи» (Сочи) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:1).
«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (пос. Прогресс) — 5:1 (2:1).
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