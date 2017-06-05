Повышение Писарева, суперстарт Евсеева. Итоги сезона во втором дивизионе
«СЭ» подводит итоги сезона в ПФЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«ЦЕНТР»: КУРСКИЙ ХАРАКТЕР, «САТУРН» СНОВА ВИДЕН
Группа «Центр» финишировала первой, потому что до финиша не добрались даже скромнейшие для региона 13 клубов — по экономическим причинам снялся с соревнований «Орел». Интрига с минимальным разрывом между первым и пятым местом за несколько туров до финиша являлась таковой скорее математически. Наверх ожидаемо идет курский «Авангард» — единственный клуб, у которого сошлись воедино уровень игры, результаты, желание стать первым и возможность выступать в ФНЛ. Плюс, характер, привитый команде местным 42-летним специалистом Игорем Беляевым.
«Торпедо», которое после невыполнения поставленной задачи покинул Виктор Булатов, скорее всего, пришлось бы срочно изыскивать дополнительное финансирование. В межсезонье команду возглавил Игорь Колыванов.
В крепком белгородском «Энергомаше», похоже, к повышению в классе были не готовы. Подольский «Витязь» и вовсе не подал заявку на следующий сезон, а в Раменском открыто признавали: необходимое многократное увеличение бюджета в нынешних экономических условиях нереально. Не претендовало на повышение, но провело отличный сезон «Чертаново», где качественно работает с молодежью запомнившийся многим по «Кубани» Игорь Осинькин.
Между тем, в «Сатурне» считают себя моральными чемпионами, ведь клуб в первый же год после возвращения в профессионалы взобрался на второе место с частично любительским составом. При этом бюджет
«ЗАПАД»: ТОЧИЛИН ПЕРВЫЙ В ТАБЛИЦЕ, ЕВСЕЕВ — ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ
В этой зоне из года в год находятся заметно превосходящие своих конкурентов фавориты. Можно вспомнить относительно свежие примеры в лице «Химок», а так же
Два года назад в одном из старейших клубов страны провели перезагрузку. ЗАО «Динамо»
Реальных конкурентов у питерцев не было, хотя интересные команды на «Западе» имеются. Думается, если бы стояла такая цель, в ФНЛ давно мог подняться «Долгопрудный». Финансово стабильный клуб из года в год держится среди лидеров и показывает содержательный футбол. Здесь
«ЮГ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ «РОТОРА»
Давайте
Еще один ветеран — 35-летний воспитанник «Олимпии» Алексей Жданов — с солидным отрывом выиграл спор бомбардиров. С одной стороны, есть повод восхищаться спортивным долголетием. С другой, это подтверждает слова поигравших на «Юге» футболистов о разрыве в классе между клубами самого футбольного региона страны. Хотя, заявлявший о намерениях выйти в ПФЛ «Сочи» убедился: выиграть здесь
«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»: ПИСАРЕВ ОБГОНЯЕТ МЕНЬЩИКОВА
Некогда одной из самых многочисленных зон не делает чести количество участников. В этом сезоне их было девять, поэтому играли команды в три круга, а осевшее на дне таблицы кировское «Динамо» выступало в роли поставщика очков. Не претендовали на многое знававшие лучшие времена «КАМАЗ», тольяттинская «Лада» и подпиравшая первую тройку «Носта». Фактически все здесь свелось к спору между ижевским «Зенитом» и нижегородским «Олимпийцем», хотя было понятно — экономически к ФНЛ симпатичная команда классного в прошлом полузащитника Игоря Меньщикова готова не была.
Так что итог оказался предсказуемым: в год чемпионата мира в Нижнем Новгороде, где канули в лету одноименный клуб, а потом и финансово лопнувшая «Волга», снова будет команда первого дивизиона. Серьезность нового проекта не вызывала сомнений уже в тот момент, когда на пост главного тренера пригласили бывшего наставника молодежной сборной и спортивного директора РФС Николая Писарева. С таким специалистом новое первенство ФНЛ станет интереснее, а талантливая молодежь и не собирающийся вешать бутсы на гвоздь 38-летний капитан Антон Хазов добавят турниру красок.
«ВОСТОК»: БЕЗВЫХОДНОСТЬ
К великому сожалению, восточное первенство — вещь в себе. Пять лет назад здесь было 13 команд. Дальнейшее напоминало воспетую Агатой Кристи считалку про «Десять негритят». В 2012 году клубов стало одиннадцать. На протяжении трех следующих сезонов удавалось удерживаться на отметке «девять». Теперь же на старт вышли всего шесть участников. Будь иначе, турнир рисковал утратить официальный статус
Следующий ожидаемый шаг — зеленый свет для любительских клубов, ведь в третьем дивизионе в каждом регионе есть команды, по игре не уступающие и зачастую превосходящие профессионалов. Правда, в дальневосточной зоне третьего дивизиона всего восемь участников, включая три
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter