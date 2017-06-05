Повышение Писарева, суперстарт Евсеева. Итоги сезона во втором дивизионе

«ЦЕНТР»: КУРСКИЙ ХАРАКТЕР, «САТУРН» СНОВА ВИДЕН

Группа «Центр» финишировала первой, потому что до финиша не добрались даже скромнейшие для региона 13 клубов — по экономическим причинам снялся с соревнований «Орел». Интрига с минимальным разрывом между первым и пятым местом за несколько туров до финиша являлась таковой скорее математически. Наверх ожидаемо идет курский «Авангард» — единственный клуб, у которого сошлись воедино уровень игры, результаты, желание стать первым и возможность выступать в ФНЛ. Плюс, характер, привитый команде местным 42-летним специалистом Игорем Беляевым.

«Торпедо», которое после невыполнения поставленной задачи покинул Виктор Булатов, скорее всего, пришлось бы срочно изыскивать дополнительное финансирование. В межсезонье команду возглавил Игорь Колыванов.

В крепком белгородском «Энергомаше», похоже, к повышению в классе были не готовы. Подольский «Витязь» и вовсе не подал заявку на следующий сезон, а в Раменском открыто признавали: необходимое многократное увеличение бюджета в нынешних экономических условиях нереально. Не претендовало на повышение, но провело отличный сезон «Чертаново», где качественно работает с молодежью запомнившийся многим по «Кубани» Игорь Осинькин.

Между тем, в «Сатурне» считают себя моральными чемпионами, ведь клуб в первый же год после возвращения в профессионалы взобрался на второе место с частично любительским составом. При этом бюджет черно-синих, предусматривавший еще и содержание выступавшего в КФК резервного состава, не дотягивал до 30 миллионов рублей. Здесь во избежание исторической путаницы необходимы пояснения. Два года назад в Раменском пытались вернуться в ПФЛ за счет частных инвесторов, однако интересный проект с Сергеем Павловым в роли главного тренера не выдержал пика экономического кризиса. Нынешний же муниципальный клуб еще после снятия «Сатурна» с турнира премьер-лиги официально оформил права на бренд, и все это время выступал в любительском третьем дивизионе. Теперь же ряд ключевых игроков имеет на руках приглашения от клубов ФНЛ.

«ЗАПАД»: ТОЧИЛИН ПЕРВЫЙ В ТАБЛИЦЕ, ЕВСЕЕВ — ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ

В этой зоне из года в год находятся заметно превосходящие своих конкурентов фавориты. Можно вспомнить относительно свежие примеры в лице «Химок», а так же фарм-клубов «Спартака» и «Зенита». Перед дочерней динамовской командой задачи повышения в классе не стояло, и теперь она под началом Дмитрия Хохлова перейдет в молодежное первенство, пройдя школу мужского футбола. Тон же в турнире задавал другой бело-голубой клуб — из Санкт-Петербурга.

Два года назад в одном из старейших клубов страны провели перезагрузку. ЗАО «Динамо» Санкт-Петербург, курсировавшее между лигами и периодически менявшее название на «Петротрест», прекратило свою деятельность, и при активном участии Бориса Ротенберга была создана новая организация. Пост главного тренера доверили известному в прошлом футболисту Александру Точилину, который после дебютного переходного сезона на второй год задачу повышения в классе выполнил.

Реальных конкурентов у питерцев не было, хотя интересные команды на «Западе» имеются. Думается, если бы стояла такая цель, в ФНЛ давно мог подняться «Долгопрудный». Финансово стабильный клуб из года в год держится среди лидеров и показывает содержательный футбол. Здесь по-прежнему играет 43-летний Александр Филимонов, а зимой клуб подписал Никиту Баженова, который, правда, в первой же игре получил травму и больше на поле не появлялся. Третьей же силой стал ивановский «Текстильщик», где зимой начал самостоятельную тренерскую карьеру Вадим Евсеев. Очевидно, что помогло знание коллектива, в котором он уже работал в качестве помощника Дмитрия Парфенова, но это слишком простое объяснение успешного весеннего рестарта из восьми побед подряд. В десяти матчах под началом Евсеева «Текстильщик» набрал больше половины своих очков, забивая в среднем ровно 3 мяча за игру и шесть раз победив с крупным счетом! Так стоит ли удивляться тому, что стадион в Иваново по средней посещаемости (2062) на «Западе» вне конкуренции?

«ЮГ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ «РОТОРА»

Давайте все-таки отбросим в сторону разговоры о долгах, реорганизациях клуба, а просто порадуемся за вернувшийся в профессионалы «Ротор» и Волгоград. Негоже такому футбольному городу и клубу, когда-то сражавшемуся за чемпионство, собиравшему полные трибуны и выбивавшему из еврокубков «Манчестер Юнайтед», прозябать во втором дивизионе. И есть, наверное, нечто символичное в том, что более двух десятков матчей отыграл за триумфаторов «Юга» Николай Олеников. Ныне 42-летний защитник, помнящий еврокубки и получавший в 1997-м серебряную медаль чемпионата России, вышел с «Ротором» в ФНЛ уже второй раз с интервалом в пять сезонов. Правда, повышение в классе волгоградцы оформили уже без подавшего в отставку с поста главного тренера Льва Иванова.

Еще один ветеран — 35-летний воспитанник «Олимпии» Алексей Жданов — с солидным отрывом выиграл спор бомбардиров. С одной стороны, есть повод восхищаться спортивным долголетием. С другой, это подтверждает слова поигравших на «Юге» футболистов о разрыве в классе между клубами самого футбольного региона страны. Хотя, заявлявший о намерениях выйти в ПФЛ «Сочи» убедился: выиграть здесь что-то с наскока нереально. В этом турнире есть крепкие «Афипс» с «Армавиром», держащий планку «Черноморец» и приятно удивившая «Чайка», с которой, сменив друг друга, работали звезды «Ротора» прошлых лет Альберт Борзенков и Валерий Бурлаченко. Молодежь «Кубани» и «Краснодара» получает здесь хороший опыт, что вам с готовностью подтвердит доросший до основного состава «быков» в премьер-лиге и сыгравший за фарм пару апрельских матчей Илья Жигулев.

«УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ»: ПИСАРЕВ ОБГОНЯЕТ МЕНЬЩИКОВА

Некогда одной из самых многочисленных зон не делает чести количество участников. В этом сезоне их было девять, поэтому играли команды в три круга, а осевшее на дне таблицы кировское «Динамо» выступало в роли поставщика очков. Не претендовали на многое знававшие лучшие времена «КАМАЗ», тольяттинская «Лада» и подпиравшая первую тройку «Носта». Фактически все здесь свелось к спору между ижевским «Зенитом» и нижегородским «Олимпийцем», хотя было понятно — экономически к ФНЛ симпатичная команда классного в прошлом полузащитника Игоря Меньщикова готова не была.

Так что итог оказался предсказуемым: в год чемпионата мира в Нижнем Новгороде, где канули в лету одноименный клуб, а потом и финансово лопнувшая «Волга», снова будет команда первого дивизиона. Серьезность нового проекта не вызывала сомнений уже в тот момент, когда на пост главного тренера пригласили бывшего наставника молодежной сборной и спортивного директора РФС Николая Писарева. С таким специалистом новое первенство ФНЛ станет интереснее, а талантливая молодежь и не собирающийся вешать бутсы на гвоздь 38-летний капитан Антон Хазов добавят турниру красок.

«ВОСТОК»: БЕЗВЫХОДНОСТЬ

К великому сожалению, восточное первенство — вещь в себе. Пять лет назад здесь было 13 команд. Дальнейшее напоминало воспетую Агатой Кристи считалку про «Десять негритят». В 2012 году клубов стало одиннадцать. На протяжении трех следующих сезонов удавалось удерживаться на отметке «девять». Теперь же на старт вышли всего шесть участников. Будь иначе, турнир рисковал утратить официальный статус из-за несоответствия нормативам ФИФА. Возможно, его спасут реформы от ПФЛ, которая в завершившемся сезоне предоставила клубам возможность экономить, включая в заявку футболистов-любителей.