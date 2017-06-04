К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это позволило «Легиону» уйти с последнего места в турнирной таблице, а дубль краснодарского клуба теряет профессиональный статус и опускается в ЛФЛ.

Лучшим бомбардиром в группе с 23 голами стал 35-летний Алексей Жданов из «Ротора», который досрочно оформил выход в ФНЛ. Он же стал лучшим бомбардиром во всех группах ПФЛ. Справедливости ради, в других группах команды проводили меньшее количество матчей.

Первенство России

ПФЛ

Группа «Юг»

30-й тур

«Кубань-2» (Краснодар) — «Спартак Вл» (Владикавказ) — 0:2 (0:0).

Голы: Караев, 66 (0:1). Гатикоев, 76 (0:2).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:2 (1:0).

Голы: Галкин, 31 (1:0). Стуканов, 58 (1:1). Сечин, 69 (1:2).

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:0).

Голы: Гонгадзе, 10 (1:0). Михайленко, 47 (1:1).

«Ангушт» (Назрань) — «Афипс» (Афипский) — 0:1 (0:1).

Гол: Черкасов, 21.

«Легион Динамо» (Махачкала) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0).

Гол: Чистяков, 67.

Нереализованный пенальти: Геворкян ©, 49 (вратарь).

Удаление: Муслимов (Л), после матча.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 5:1 (2:1).

Голы: Карташов, 6 (1:0). Дмитриенко, 11 (1:1). Михеев, 15 — с пенальти (2:1). Михеев, 63 — с пенальти (3:1). Карташов, 70 (4:1). Хохлачев, 86 (5:1).

«Армавир» — «Дружба» (Майкоп) — 2:0 (0:0).

Голы: Гаджибеков, 75 (1:0). Саргсян, 80 (2:0).

«Сочи» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:1).

Гол: Назаров, 35.