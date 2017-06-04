«Кубань-2» вылетела в ЛФЛ, 35-летний Жданов — лучший бомбардир ПФЛ
В матче заключительного 30-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ «Легион Динамо» из Махачкалы обыграл СКА, а «Кубань-2» уступила «Спартаку» из Владикавказа.
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Это позволило «Легиону» уйти с последнего места в турнирной таблице, а дубль краснодарского клуба теряет профессиональный статус и опускается в ЛФЛ.
Лучшим бомбардиром в группе с 23 голами стал 35-летний Алексей Жданов из «Ротора», который досрочно оформил выход в ФНЛ. Он же стал лучшим бомбардиром во всех группах ПФЛ. Справедливости ради, в других группах команды проводили меньшее количество матчей.
Первенство России
ПФЛ
Группа «Юг»
30-й тур
«Кубань-2» (Краснодар) — «Спартак Вл» (Владикавказ) — 0:2 (0:0).
Голы: Караев, 66 (0:1). Гатикоев, 76 (0:2).
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Ротор» (Волгоград) — 1:2 (1:0).
Голы: Галкин, 31 (1:0). Стуканов, 58 (1:1). Сечин, 69 (1:2).
«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1 (1:0).
Голы: Гонгадзе, 10 (1:0). Михайленко, 47 (1:1).
«Ангушт» (Назрань) — «Афипс» (Афипский) — 0:1 (0:1).
Гол: Черкасов, 21.
«Легион Динамо» (Махачкала) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0).
Гол: Чистяков, 67.
Нереализованный пенальти: Геворкян ©, 49 (вратарь).
Удаление: Муслимов (Л), после матча.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 5:1 (2:1).
Голы: Карташов, 6 (1:0). Дмитриенко, 11 (1:1). Михеев, 15 — с пенальти (2:1). Михеев, 63 — с пенальти (3:1). Карташов, 70 (4:1). Хохлачев, 86 (5:1).
«Армавир» — «Дружба» (Майкоп) — 2:0 (0:0).
Голы: Гаджибеков, 75 (1:0). Саргсян, 80 (2:0).
«Сочи» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:1).
Гол: Назаров, 35.
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