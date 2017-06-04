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4 июня 2017, 21:26 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Московский «Солярис» в последнем матче в истории разгромлен «Долгопрудным»

Завершен сезон в группе «Запад» первенства России в ПФЛ.

Завершен сезон в группе Запад первенства России в <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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Последний матч в истории провел московский «Солярис», который по окончании сезона будет расформирован. Столичный клуб потерпел крупное поражение от «Долгопрудного».

В ФНЛ досрочно вышло «Динамо» из Санкт-Петербурга. В заключительном туре клуб разгромил «Знамя Труда» — 4:0.

Лучшими бомбардирами в группе «Запад» стали Михаил Маркосов («Динамо» Санкт-Петебург) и Максим Барсов («Солярис») — по 15 голов.

Первенство России

ПФЛ

Группа «Запад»

26-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 2:0 (1:0).

Голы: Шишаев, 42 (1:0). Орлов, 70 (2:0).

«Спартак» (Кострома) — ЦРФСО (Смоленск) — 1:1 (0:1).

Голы: Танков, 14 (0:1). Яковлев, 90 (1:1).

«Волга» (Тверь) — «Строгино» (Москва) — 2:3 (0:0).

Голы: Пенчук, 59 (1:0). Пенчук, 64 (2:0). Погорелов, 78 (2:1). Устинов, 85 (2:2). Сергеев, 88 — с пенальти (2:3).

«Долгопрудный» — «Солярис» (Москва) — 5:1 (2:1).

Голы: Смирнов, 31 (1:0). Горбунов, 38 (1:1). Смирнов, 42 (2:1). Пахомов, 49 (3:1). Бычков, 54 (4:1). Рогов, 66 (5:1).

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 4:0 (2:0).

Голы: Кулишев, 19 (1:0). Маркосов, 23 (2:0). Рогов, 50 (3:0). Бабенков, 60 (4:0).

«Динамо-2» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:4 (0:3).

Голы: Алексеев, 8 (0:1). Орлов, 17 (0:2). Щаницин, 31 (0:3). Рыжаков, 48 (0:4). Лацевич, 58 (1:4).

«Торпедо» (Владимир) — «Домодедово» (Москва) — 4:0 (1:0).

Голы: Сасс, 29 (1:0). Каратыгин, 48 (2:0). Зинин, 63 — с пенальти (3:0). Маматюк, 76 (4:0).

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