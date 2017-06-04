Московский «Солярис» в последнем матче в истории разгромлен «Долгопрудным»
Завершен сезон в группе «Запад» первенства России в ПФЛ.
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Последний матч в истории провел московский «Солярис», который по окончании сезона будет расформирован. Столичный клуб потерпел крупное поражение от «Долгопрудного».
В ФНЛ досрочно вышло «Динамо» из
Лучшими бомбардирами в группе «Запад» стали Михаил Маркосов («Динамо» Санкт-Петебург) и Максим Барсов («Солярис») — по 15 голов.
Первенство России
ПФЛ
Группа «Запад»
26-й тур
«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 2:0 (1:0).
Голы: Шишаев, 42 (1:0). Орлов, 70 (2:0).
«Спартак» (Кострома) — ЦРФСО (Смоленск) — 1:1 (0:1).
Голы: Танков, 14 (0:1). Яковлев, 90 (1:1).
«Волга» (Тверь) — «Строгино» (Москва) — 2:3 (0:0).
Голы: Пенчук, 59 (1:0). Пенчук, 64 (2:0). Погорелов, 78 (2:1). Устинов, 85 (2:2). Сергеев, 88 — с пенальти (2:3).
«Долгопрудный» — «Солярис» (Москва) — 5:1 (2:1).
Голы: Смирнов, 31 (1:0). Горбунов, 38 (1:1). Смирнов, 42 (2:1). Пахомов, 49 (3:1). Бычков, 54 (4:1). Рогов, 66 (5:1).
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 4:0 (2:0).
Голы: Кулишев, 19 (1:0). Маркосов, 23 (2:0). Рогов, 50 (3:0). Бабенков, 60 (4:0).
«Динамо-2» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:4 (0:3).
Голы: Алексеев, 8 (0:1). Орлов, 17 (0:2). Щаницин, 31 (0:3). Рыжаков, 48 (0:4). Лацевич, 58 (1:4).
«Торпедо» (Владимир) — «Домодедово» (Москва) — 4:0 (1:0).
Голы: Сасс, 29 (1:0). Каратыгин, 48 (2:0). Зинин, 63 — с пенальти (3:0). Маматюк, 76 (4:0).
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