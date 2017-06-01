«Зарплата не на уровне РФПЛ». Что нужно знать о новом клубе Павлюченко

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Что за «Арарат»?

«Арарат» был создан в 2017 году. 12 апреля команда провела свой первый матч в третьем дивизионе. На данный момент она занимает 15-е место в таблице. По регламенту турнира победитель первенства получает возможность на повышение в классе. Однако «Арарату», вопреки спортивному принципу, удалось уже сейчас получить лицензию на выступление во втором дивизионе.

— В апреле команда провела свой первый матч в третьей лиге, а уже в следующем месяце получила лицензию на выступление во второй лиге. Как такое возможно?

— Скажем так, одно с другим не сильно связано, — рассказал «Чемпионату» вице-президент «Арарата» Андраник Керопян. — Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодёжка» «Арарата». Лицензирование — очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.

В какую сумму Павлюченко обошёлся «Арарату»?

«Арарату» не потребовалось выкупать трансфер Павлюченко, поскольку его контракт с «Уралом» закончился. Что касается зарплаты 35-летнего нападающего, то она не оглашается. Известно лишь, что она стала значительно меньше.

— Конечно, в «Арарате» зарплата Павлюченко не на уровне РФПЛ, — объяснил вице-президент клуба Керопян. — Выше, чем у других наших футболистов, но не как у остальных игроков «Арарата» вместе взятых. Финансовый вопрос мы меньше всего обсуждали. Он был на последнем месте для Ромы.

— Павлюченко присоединится к команде ориентировочно 13—14 июня , — продолжает президент «Арарата» Валерий Оганесян. — Договориться с ним о соглашении было нетрудно, потому что человек хочет играть в футбол в Москве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Роман Павлюченко стал игроком ФК "Арарат"<br><br>Роман Анатольевич, добро пожаловать в наш клуб! <a href="https://t.co/OUm7OmsMWe">pic.twitter.com/OUm7OmsMWe</a></p>— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) <a href="https://twitter.com/FC_AraratMoscow/status/869542668463943680">30 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Будет ли действовать дисквалификация Павлюченко в Кубке России?

Недавний финал Кубка России «Урала» — «Локомотив» закончился дракой. После неё Павлюченко позволил себе оскорбления в адрес «железнодорожника» Ари. За это Роман был дисквалифицирован на 4 матча (+2 условно). Председатель комитета по этике Семён Андреев в беседе с «Чемпионатом» подтвердил, что дисквалификация Павлюченко сохранится и форвард вынужден будет пропустить первые четыре игры «Арарата» в Кубке России. Даже если они придутся на разные сезоны.

Где можно будет посмотреть на Павлюченко?

«Арарат» выступает на стадионе «Спартаковец» им. Старостина (ранее — стадион им. Нетто, ещё ранее — «Алмаз»). Там же команда проводит тренировки.

Кто владеет «Араратом»?

Учредителем и действующим президентом клуба является Валерий Оганесян. Он известен как агент, представлявший интересы Мовсисяна и Озбилиза. Он же привёл Манучаряна, Асеведо и Лунгу в «Урал», где был спортивным директором. Отсюда и знакомство с Павлюченко.

— Клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чьё имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше, — пояснил Керопян.

— Открытое акционерное общество, но имя единственного акционера не называется. Нет ли тут противоречия?

— Дело в том, что акционер ещё не приобрёл акции. Пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе.

Стоит ли ждать других громких трансферов в «Арарат»?

Вполне вероятно, что да. В беседе с «Чемпионатом» руководство «Арарата» подтвердило, что намерено приобрести ещё одного экс-игрока «Спартака» и сборной России. Говорится, что контракт будет подписан с вероятностью в 90%. Кроме того, по нашей информации, московский клуб заинтересован в приобретении Аршака Коряна и Сердера Сердерова.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Московский "Арарат" пытался приобрести Александра Кержакова, но, к сожалению, он не попал в офис "Арарата".</p>— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) <a href="https://twitter.com/FC_AraratMoscow/status/869817618051608577">31 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>