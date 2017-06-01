«Зарплата не на уровне РФПЛ». Что нужно знать о новом клубе Павлюченко
В Москве появился новый клуб. Ему всего несколько месяцев, но он уже покупает звёзд.
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Что за «Арарат»?
«Арарат» был создан в 2017 году. 12 апреля команда провела свой первый матч в третьем дивизионе. На данный момент она занимает 15-е место в таблице. По регламенту турнира победитель первенства получает возможность на повышение в классе. Однако «Арарату», вопреки спортивному принципу, удалось уже сейчас получить лицензию на выступление во втором дивизионе.
— В апреле команда провела свой первый матч в третьей лиге, а уже в следующем месяце получила лицензию на выступление во второй лиге. Как такое возможно?
— Скажем так, одно с другим не сильно связано, — рассказал «Чемпионату»
В какую сумму Павлюченко обошёлся «Арарату»?
«Арарату» не потребовалось выкупать трансфер Павлюченко, поскольку его контракт с «Уралом» закончился. Что касается зарплаты 35-летнего нападающего, то она не оглашается. Известно лишь, что она стала значительно меньше.
— Конечно, в «Арарате» зарплата Павлюченко не на уровне РФПЛ, — объяснил
— Павлюченко присоединится к команде ориентировочно
Будет ли действовать дисквалификация Павлюченко в Кубке России?
Недавний финал Кубка России «Урала» — «Локомотив» закончился дракой. После неё Павлюченко позволил себе оскорбления в адрес «железнодорожника» Ари. За это Роман был дисквалифицирован на 4 матча (+2 условно). Председатель комитета по этике Семён Андреев в беседе с «Чемпионатом» подтвердил, что дисквалификация Павлюченко сохранится и форвард вынужден будет пропустить первые четыре игры «Арарата» в Кубке России. Даже если они придутся на разные сезоны.
Где можно будет посмотреть на Павлюченко?
«Арарат» выступает на стадионе «Спартаковец» им. Старостина (ранее — стадион им. Нетто, ещё ранее — «Алмаз»). Там же команда проводит тренировки.
Кто владеет «Араратом»?
Учредителем и действующим президентом клуба является Валерий Оганесян. Он известен как агент, представлявший интересы Мовсисяна и Озбилиза. Он же привёл Манучаряна, Асеведо и Лунгу в «Урал», где был спортивным директором. Отсюда и знакомство с Павлюченко.
— Клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чьё имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше, — пояснил Керопян.
— Открытое акционерное общество, но имя единственного акционера не называется. Нет ли тут противоречия?
— Дело в том, что акционер ещё не приобрёл акции. Пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе.
Стоит ли ждать других громких трансферов в «Арарат»?
Вполне вероятно, что да. В беседе с «Чемпионатом» руководство «Арарата» подтвердило, что намерено приобрести ещё одного
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