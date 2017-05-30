Футболисты «Олимпийца» разгромили «Носту» в матче ПФЛ и вышли в ФНЛ
Футболисты нижегородского «Олимпийца» одержали крупную победу над новотроицкой «Ностой» в матче второго дивизиона чемпионата России (зона — Урал-Поволжье) и досрочно гарантировали себе путевку в первенство ФНЛ на следующий сезон.
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Встреча, состоявшаяся во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тимур Аюпов (6-яи 20-я минуты), еще один мяч забил Игорь Горбунов (27-я).
«Олимпиец» набрал 52 очка и за тур до окончания чемпионата гарантировал себе первое место в турнирной таблице своей зоны, дающее путевку в первенство ФНЛ. Ближайший преследователь команды, которую возглавляет
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