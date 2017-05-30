Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/29923273/
30 мая 2017, 22:11 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Олимпийца» разгромили «Носту» в матче ПФЛ и вышли в ФНЛ

Футболисты нижегородского «Олимпийца» одержали крупную победу над новотроицкой «Ностой» в матче второго дивизиона чемпионата России (зона — Урал-Поволжье) и досрочно гарантировали себе путевку в первенство ФНЛ на следующий сезон.

Футболисты нижегородского Олимпийца одержали крупную победу над новотроицкой <span class=error>Ностой</span> в матче второго дивизиона чемпионата России (зона — Урал-Поволжье) и досрочно гарантировали себе путевку в первенство <span class=error>ФНЛ</span> на следующий сезон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тимур Аюпов (6-яи 20-я минуты), еще один мяч забил Игорь Горбунов (27-я).

«Олимпиец» набрал 52 очка и за тур до окончания чемпионата гарантировал себе первое место в турнирной таблице своей зоны, дающее путевку в первенство ФНЛ. Ближайший преследователь команды, которую возглавляет экс-рулевой молодежной сборной России Николай Писарев, ижевский «Зенит» имеет на один балл меньше и уже сыграл все матчи в этом сезоне.

Олимпиец
Новости Матчи Состав Статистика
Носта
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
24 мая

Ирина Винер: Кабаева возвращалась, теперь жду Мамун и Кудрявцеву

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота