Московский футбольный клуб «Арарат» ведет переговоры с Павлюченко
МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский футбольный клуб «Арарат» ведет переговоры с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко. Об этом ТАСС рассказал
вице-президент по информационной политике клуба Андраник Керопян.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее портал Life.ru сообщил, что 35-летний Павлюченко продолжит карьеру в «Арарате».
«Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Павлюченко. Более подробная информация будет позже», — сказал Керопян.
Клуб «Арарат» (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию «Арарат» уже получил.
В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за «Урал». Ранее он играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм» (Англия), московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».
В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.
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