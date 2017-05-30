Московский футбольный клуб «Арарат» ведет переговоры с Павлюченко

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Ранее портал Life.ru сообщил, что 35-летний Павлюченко продолжит карьеру в «Арарате».

«Могу подтвердить, что мы ведем переговоры с Павлюченко. Более подробная информация будет позже», — сказал Керопян.

Клуб «Арарат» (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), соответствующую лицензию «Арарат» уже получил.

В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за «Урал». Ранее он играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм» (Англия), московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань».

В активе Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.