Борис Игнатьев: Уход Булатова из «Торпедо» стал неожиданностью

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— Решение тренера покинуть «Торпедо» стало полной неожиданностью. Руководство клуба даже не думало о таком развитии событий, — отметил Игнатьев.

— Уже пообщались с Булатовым?

— Встреча состоится завтра утром. Будем говорить с ним. Много вопросов предстоит обсудить.

— Какие именно?

— Почему он скоропалительно решил уйти. Хочется понять причины и что именно побудило его сделать такой шаг. Никто и не предполагал, что такое произойдет. Может, это произошло на эмоциональной волне.

— Значит, в клубе рассчитывали продолжить сотрудничество с тренером?

— Не могу сказать за акционеров, но клубное руководство не думало о новом специалисте.

— Есть вероятность, что Булатов изменит своей решение после посещения клубного офиса?

— Допускаю. Хотя не очень. Виктор человек слова. Если принял решение, его не изменит.

— Уже думали над тем, кто мог бы сменить Булатова?

— Нет. Мы только узнали о его решении. Даже намеков не было на его уход.

— «Торпедо» не удалось вернуться в ФНЛ. Ваша оценка?

— Расстройство присутствует. Мы очень хотели подняться выше. А самое главное, у нас были для этого необходимые условия и возможности. Игра с «Чертаново» подкосила «Торпедо» — футболистов, тренеров, руководство. Были уверены, что победим в том матче, объективно наша команда сильнее.

— В следующем сезоне команда продолжит играть в академии «Спартака»?

— Пока трудно сказать. Нам очень хотелось бы вернуться на Восточную улицу. Исконно наш стадион простаивает, рушится, когда не задействован соревнованиями. Болельщики тоже хотят там играть. Надеемся, что руководство арены услышит нас.

— Аренду клуб потянет?

— Мы же платим деньги «Спартаку». Нужно садиться и думать. «Торпедо» должно играть в историческом месте.

— Как обстоят дела с долгами?

— Если не ошибаюсь, существует задолженность только перед одним иностранцем. С ним ведутся переговоры. Со всеми остальными давно рассчитались. Больше долгов нет. «Торпедо» прошло лицензирование, все документы рассматривались предельно внимательно.