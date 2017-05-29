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29 мая 2017, 15:13 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Динамо-2» забило 5 голов «Знамени Труда»

«Динамо-2» разгромило «Знамя Труда» в матче 25-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ.

Первое место и выход в ФНЛ в группе досрочно оформило питерское «Динамо». Хет-трик оформил форвард Николай Обольский.

Первенство России.

ПФЛ.

Группа «Запад».

25-й тур.

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Динамо-2» (Москва) — 2:5 (1:3).

Голы: Грулев, 13 (0:1). Имаев, 21 (1:1). Обольский, 30 (1:2). Обольский, 43 (1:3). Ерохин, 65 (2:3). Обольский, 80 (2:4). Липовой, 89 (2:5).

Знамя Труда
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