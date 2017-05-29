ФК «Торпедо» объявит имя нового главного тренера до 5 июня

«Варианты у нас есть, — сказал Тукманов. — Думаю, до конца недели мы объявим нового главного тренера».

Также он рассказал, что возможность приглашения нападающего Романа Павлюченко будет рассматриваться после назначения нового наставника. Ранее президент «Торпедо» заявил, что клуб свяжется с 35-летним форвардом по поводу сотрудничества. «Я с Павлюченко не общался, — заявил глава клуба. — К тому же это прерогатива тренерского штаба, поэтому рано о чем-то говорить».