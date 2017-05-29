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29 мая 2017, 13:13 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

ФК «Торпедо» объявит имя нового главного тренера до 5 июня

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Торпедо» объявит имя нового главного тренера команды до конца текущей недели. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.

«Варианты у нас есть, — сказал Тукманов. — Думаю, до конца недели мы объявим нового главного тренера».

Также он рассказал, что возможность приглашения нападающего Романа Павлюченко будет рассматриваться после назначения нового наставника. Ранее президент «Торпедо» заявил, что клуб свяжется с 35-летним форвардом по поводу сотрудничества. «Я с Павлюченко не общался, — заявил глава клуба. — К тому же это прерогатива тренерского штаба, поэтому рано о чем-то говорить».

В сезоне-2016/17 «Торпедо» заняло третье место в первенстве зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Задача выхода во второй по силе дивизион выполнена не была, из-за чего главный тренер команды Виктор Булатов покинул клуб.

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