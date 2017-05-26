А. Стукалов сменил Хафизова на посту главного тренера «Сокола»

Он сменил у руля саратовского клуба Вадима Хафизова. Об этом говорится на официальном сайте команды.

Контракт с новым наставником подписан на один год. В новом сезоне саратовский клуб будет комплектоваться в основном местными воспитанниками. Решение, в какой зоне второго дивизиона выступит «Сокол» («Урал-Поволжье» или «Центр»), будет принято в конце июня.

«Сокол» в сезоне-2016/17 ФНЛ занял 18-е место.