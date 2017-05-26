«Динамо-СПб-2» дебютирует в ПФЛ в сезоне 2017/18
Футбольный клуб «Динамо-СПб», продолжая свой курс, начатый в декабре 2015 года подписанием первых профессиональных контрактов с воспитанниками ДЮСШ «Динамо» Валерием Каптиловым и Богданом Жбановым, делает следующий шаг.
Отличным подарком для всех поклонников команды в год её 95-летия станет тот факт, что с сезона 2017/2018 гг. клуб заявляет для участия в группе «Запад» второго дивизиона Фонбет Первенства ПФЛ
Нынешний
Сегодня команда «Динамо-СПб"-2 успешно прошла процедуру лицензирования в РФС и была допущена для участия в турнире второго дивизиона.
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