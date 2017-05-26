«Динамо-СПб-2» дебютирует в ПФЛ в сезоне 2017/18

Отличным подарком для всех поклонников команды в год её 95-летия станет тот факт, что с сезона 2017/2018 гг. клуб заявляет для участия в группе «Запад» второго дивизиона Фонбет Первенства ПФЛ фарм-клуб — команду «Динамо-СПб"-2, чей костяк составят молодые петербургские игроки, для которых выступление за команду станет трамплином в профессиональный футбол. Также отметим, что лучшие из них, согласно Регламенту соревнований, смогут параллельно выступать и за главную команду в ФНЛ.

Нынешний фарм-клуб создан на базе молодёжной команды «Динамо», выступавшей в Молодёжном первенстве Санкт-Петербурга с 2011 года, а в 2016 году вошедшей в структуру футбольного клуба «Динамо-СПб». Отметим, что и в советские времена у динамовцев был фарм-клуб, выступавший на всесоюзной арене — в 1968 и 1969 гг. ленинградская команда «Динамо"-клубная провела два сезона в Классе «Б» СССР.

Сегодня команда «Динамо-СПб"-2 успешно прошла процедуру лицензирования в РФС и была допущена для участия в турнире второго дивизиона.