ФК «Чита» не хочет оставлять «Луч-Энергию» в ФНЛ

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Владивосток, 23 мая, PrimaMedia.

Футбольный клуб «Чита», досрочно выигравший чемпионат ПФЛ в зоне «Восток», опроверг информацию об отказе участвовать в следующем сезоне в ФНЛ. На официальном сайте читинского клуба размещено заявление, которое разъясняет позицию клуба, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт клуба.

Уважаемые болельщики, многих обеспокоила появившаяся накануне на сайте ФНЛ информация о том, что футбольный клуб «Чита» «вовсе не стал проходить обязательную процедуру лицензирования для участия в Первенстве». С целью внести ясность в сложившуюся ситуацию, сообщаем, что ни о каком досрочном отказе «Читы» от участия в чемпионате ФНЛ речь в настоящее время идти не может. До окончания текущего сезона забайкальской команде предстоит сыграть ещё три матча, и лишь после этого исполком РФС назначит срок для прохождения клубом процедуры лицензирования.

Итоги соревнований ПФЛ будут подведены 8 июня на общей конференции ПФЛ. Только после утверждения итогов первенства, «Чита», занявшая первое место в зоне «Восток», официально получит право на участие в чемпионате ФНЛ. И только после этого на собрании исполкома РФС будут установлены крайние сроки, в которые клубу предстоит пройти лицензирование. Вероятнее всего, это будут десятые или даже двадцатые числа июня.

В настоящее время остается целый ряд нерешенных вопросов, в том числе связанных с лицензированием. Требуются финансовые гарантии с четко обозначенным графиком будущих платежей от спонсоров. Необходимы существенные вложения в инфраструктуру. В том числе следует произвести ремонт трибун стадиона, увеличение мощности освещения, установить системы полива и подогрева поля, восстановить газон и так далее. Есть и другие финансовые и нефинансовые критерии, которым клуб должен соответствовать для успешного прохождения лицензирования. Мы рассчитываем, что окончательная определенность в вопросе повышения ФК «Чита» в классе будет достигнута в ближайшее время.

От ИА PrimaMedia напомним, что заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования состоится 30 мая. На нем решится, получит ли «Луч» лицензию на следующий спортивный сезон.