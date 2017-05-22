«Авангард» досрочно вышел в ФНЛ
Завершились матчи очередного 24-го тура в зоне «Центр».
Предлагаем вашему вниманию их результаты:
«Чертаново» (Москва) — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (0:0).
«Витязь» (Подольск) — «Энергомаш» (Белгород) — 4:1 (3:0).
«Металлург» (Липецк) — «Арсенал-2» (Тула) — 2:0 (2:2).
«Рязань» (Рязань) — «Динамо» (Брянск) — 0:0.
«Авангард» (Курск) — «Калуга» (Калуга) — 1:0 (0:0).
«Сатурн» (Раменское) — «Зенит» (Пенза) — 2:2 (2:1).
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