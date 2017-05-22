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22 мая 2017, 10:22 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Авангард» досрочно вышел в ФНЛ

Завершились матчи очередного 24-го тура в зоне «Центр».

Предлагаем вашему вниманию их результаты:

«Чертаново» (Москва) — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (0:0).

«Витязь» (Подольск) — «Энергомаш» (Белгород) — 4:1 (3:0).

«Металлург» (Липецк) — «Арсенал-2» (Тула) — 2:0 (2:2).

«Рязань» (Рязань) — «Динамо» (Брянск) — 0:0.

«Авангард» (Курск) — «Калуга» (Калуга) — 1:0 (0:0).

«Сатурн» (Раменское) — «Зенит» (Пенза) — 2:2 (2:1).

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Новости Второго дивизиона

Курский «Авангард» досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

Курский «Авангард» досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курский «Авангард» одержал победу над «Калугой» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за один тур до окончания турнира обеспечил себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.
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