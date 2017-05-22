«Авангард» досрочно вышел в ФНЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курский «Авангард» одержал победу над «Калугой» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за один тур до окончания турнира обеспечил себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.