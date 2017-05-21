Курский «Авангард» досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

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Мяч в добавленное время забил Александр Войнов.

В турнирной таблице «Авангард» досрочно гарантировал себе первое место, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя московского «Торпедо» в активе 41 балл. В случае равенства очков команда из Курска будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ — «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток».

В последний раз «Авангард» играл во втором по значимости дивизионе чемпионата России в сезоне-2010.