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21 мая 2017, 18:39 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

Курский «Авангард» досрочно вышел в Футбольную национальную лигу

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Курский «Авангард» одержал победу над «Калугой» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура зоны «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за один тур до окончания турнира обеспечил себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

В последний раз клуб играл во втором по значимости дивизионе чемпионата России в сезоне-2010. Увеличить
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Мяч в добавленное время забил Александр Войнов.

В турнирной таблице «Авангард» досрочно гарантировал себе первое место, набрав 44 очка. У ближайшего преследователя московского «Торпедо» в активе 41 балл. В случае равенства очков команда из Курска будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ — «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток».

В последний раз «Авангард» играл во втором по значимости дивизионе чемпионата России в сезоне-2010.

Авангард К
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Санкт-петербургское «Динамо» досрочно вышло в ФНЛ

Санкт-петербургское «Динамо» досрочно вышло в ФНЛ

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над «Строгино» со счетом 5:0 в домашнем матче 24-го тура зоны «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за два тура до окончания турнира обеспечило себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.
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