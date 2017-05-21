Санкт-петербургское «Динамо» досрочно вышло в ФНЛ
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/.
Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над «Строгино» со счетом 5:0 в домашнем матче 24-го тура зоны «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за два тура до окончания турнира обеспечило себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Забитыми мячами отметились Артем Кулишев (46-я минута), Михаил Маркосов (58, 68), Евгений Песегов (77, с пенальти) и Дмитрий Авраменко (89).
В турнирной таблице «Динамо» досрочно гарантировало себе первое место, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя «Долгопрудного» в активе 49 баллов. В случае равенства очков команда из
В последний раз «Динамо» играло в ФНЛ в сезоне-2014/15.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter