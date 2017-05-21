Санкт-петербургское «Динамо» досрочно вышло в ФНЛ

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Забитыми мячами отметились Артем Кулишев (46-я минута), Михаил Маркосов (58, 68), Евгений Песегов (77, с пенальти) и Дмитрий Авраменко (89).

В турнирной таблице «Динамо» досрочно гарантировало себе первое место, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя «Долгопрудного» в активе 49 баллов. В случае равенства очков команда из Санкт-Петербурга будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ — «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Приволжье» и «Восток».

В последний раз «Динамо» играло в ФНЛ в сезоне-2014/15.