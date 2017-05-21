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21 мая 2017, 12:38 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Президент «Армавира»: Приостановление дисквалификации Мязина невозможно

Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб не сможет приостановить дисквалификацию нападающего Андрея Мязина, который агрессивно ответил на толчок арбитра Сергея Смирнова во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2).

Изначально Мязина дисквалифицировали на полгода, но позже апелляционный комитет РФС сократил срок до шести матчей, два из которых футболист уже пропустил.

«Приостановление дисквалификации Мязина невозможно по этой статье. Любой толчок, удар, плевок в сторону арбитра — дисквалификация на минимальный срок в шесть матчей, как и есть. Переквалифицировать невозможно. Но мы очень довольны решением, оно справедливо», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

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