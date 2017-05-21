Президент «Армавира»: Приостановление дисквалификации Мязина невозможно

Изначально Мязина дисквалифицировали на полгода, но позже апелляционный комитет РФС сократил срок до шести матчей, два из которых футболист уже пропустил.

«Приостановление дисквалификации Мязина невозможно по этой статье. Любой толчок, удар, плевок в сторону арбитра — дисквалификация на минимальный срок в шесть матчей, как и есть. Переквалифицировать невозможно. Но мы очень довольны решением, оно справедливо», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.