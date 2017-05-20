Кулаки на Волге. Драка юношей во время матча в Волгограде

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ЧТО ЗА МАТЧ

Матч первенства Межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» среди юношей 2001 года рождения «Ротор-Волгоград» — «Олимпия» был прерван в середине второго тайма. Интрига встречи заключалась в том «Ротору», исходя из турнирных раскладов: была необходима победа. Добиться ее не удалось — по ходу матча «Ротор» уступал со счетом 0:2.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ

Как сообщает издание «Волга-медиа», нападающий «Ротора» нанес удар ногой защитнику «Олимпии», а увидев перед собой красную карточку, начал бить соперника. Началась массовая драка, команды покинули поле. В календаре МОА «Черноземье» не указан счет матча — по всей видимости, решение о судьбе поединка будет принято позднее.

КТО БУДЕТ РАЗБИРАТЬ

Вероятно, представители МОА «Черноземье», руководитель которого, Рудольф Ходеев (1938 года рождения), на сайте организации характеризуется так:

Рудольф Александрович зарекомендовал себя принципиальным и высокопрофессиональным руководителем, для которого Честь, Совесть, Достоинство — не просто слова, а суть жизни и его поступков. Ходеев всегда последовательно и доказательно отстаивал интересы нашего футбольного сообщества, выступал и выступает с трибун конференций и исполкома РФС, настойчиво реализуя на практике решения, связанные с дальнейшим развитием футбола в стране и наших регионах. Подвижническая деятельность Р. А. Ходеева создала ему огромный авторитет среди коллег, арбитров, делегатов всех лиг и регионов. Люди ценят в нём объективность, знание дела, умение сплотить людей и направить их энергию на развитие футбола.

Нет сомнений в принципиальности и открытости структуры МОА «Черноземье» — там не скрывают негативные явления в жизни российского, в частности, юношеского футбола. Некоторое время назад сайт организации опубликовал новость о возмутительном случае — под заголовком «Вот так отблагодарили».

Цитируем полностью: «Вчера на рабочий стол президента МОА по футболу «Черноземье» Р. А. Ходеева легло официальное сообщение директора МБУДО СДЮСШОР-15 С. В. Стукалова.

Вот текст взволнованного письма:

«Уважаемый Рудольф Александрович (Ходеев — прим. «СЭ»)!



Довожу до Вашего сведения, что перед матчем МОА «Черноземье» между командами СДЮСШОР № 15 и «Факел» 2002 г.р., который состоялся 13 мая 2017 года на стадионе СДЮСШОР № 15, родители учащихся нашей школы вручили соперникам вымпел клуба и памятные сувениры с символикой МОА «Черноземье».



После проигранного матча командой «Факел», вся сувенирная продукция, подаренная перед игрой, была найдена в унитазах раздевалки гостей, что привело к засорению канализационной системы. Прошу рассмотреть данный инцидент и сделать соответствующие выводы по недостойному поведению руководителей и воспитанников команды «Факел».

Какие же меры приняты? Сайт сообщает: «Авторам письма МОА «Черноземье» сообщаем, что поступившая корреспонденция принята к рассмотрению. Ее обсудят на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, будут сделаны соответствующие выводы. Надеемся, что не останутся в стороне руководство школы «Факел» и областной федерации футбола, под юрисдикцией которой находится «Факел».

Драку, вероятно, также рассмотрят на КДК.