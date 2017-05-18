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18 мая 2017, 21:48 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

«Торпедо» получило лицензию на выступление в ФНЛ

Представители «Торпедо» 18 мая приняли участие в ежегодной процедуре лицензирования, которая проходила в Российском футбольном союзе. По итогам заседания комиссии было принято решение допустить «автозаводцев» к выступлению в Футбольной национальной лиге в сезоне-2017/18.

За два тура до окончания первенства ПФЛ текущего сезона московское «Торпедо» занимает второе место, уступая лидеру, курскому «Авангарду», лишь по количеству одержанных побед.

В ФНЛ за тур до конца сезона находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик» сохраняют шансы на то, чтобы остаться в первом дивизионе, и лишь «Нефтехимик» уже точно покинет ФНЛ.

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Новости Второго дивизиона

Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» в финансовом плане «потянет» выступление в ФНЛ

Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» в финансовом плане «потянет» выступление в ФНЛ

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московское «Торпедо» в финансовом плане будет соответствовать уровню Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.
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