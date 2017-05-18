«Торпедо» получило лицензию на выступление в ФНЛ

За два тура до окончания первенства ПФЛ текущего сезона московское «Торпедо» занимает второе место, уступая лидеру, курскому «Авангарду», лишь по количеству одержанных побед.

В ФНЛ за тур до конца сезона находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик» сохраняют шансы на то, чтобы остаться в первом дивизионе, и лишь «Нефтехимик» уже точно покинет ФНЛ.