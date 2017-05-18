«Торпедо» получило лицензию на выступление в ФНЛ
Представители «Торпедо» 18 мая приняли участие в ежегодной процедуре лицензирования, которая проходила в Российском футбольном союзе. По итогам заседания комиссии было принято решение допустить «автозаводцев» к выступлению в Футбольной национальной лиге в сезоне-2017/18.
За два тура до окончания первенства ПФЛ текущего сезона московское «Торпедо» занимает второе место, уступая лидеру, курскому «Авангарду», лишь по количеству одержанных побед.
В ФНЛ за тур до конца сезона находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик» сохраняют шансы на то, чтобы остаться в первом дивизионе, и лишь «Нефтехимик» уже точно покинет ФНЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter