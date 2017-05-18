«Армавир» — КДК: Вы относитесь к нам как к источнику дохода, не более
Президент «Армавира» Валентин Климко ответил на слова председателя
контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артура Григорьянца, который заявил, что КДК может обратиться в комитет по этике из-за обвинений в некомпетентности.
«В первую очередь хочу поблагодарить Артура Генриховича за высокую оценку работы нашего менеджмента, данную в начале его интервью, и хочу добавить, что мы всегда работаем вовремя и исключительно в правовом поле.
Понятно, что глава КДК не может давать оценку решению, вынесенному апелляционным комитетом. Кстати, я искренне благодарю эту инстанцию (апелляционный комитет) за профессионализм и компетентность, проявленные при вынесении наказания футболисту Мязину.
Тем не менее я в очередной раз призываю всех обратить внимание на решение КДК, основанное сугубо на протоколе матча, рапортах инспектора и судьи. Иными словами, на заседании рассматривался не эпизод инцидента между Смирновым и Мязиным, а рассказ об эпизоде. Наверное, поэтому КДК не видит, что ни о каком ударе головой здесь и речи быть не может, — сказал Климко.
«К тому же я
Что касается главного тренера нашей команды Арсена Папикяна. Сложно оспаривать то, что невозможно доказать.
Мы не обсуждаем то, что было в подтрибунном помещении, ругался он или не ругался. Это тайна за семью печатями. Об этом достоверно не знаем ни мы, ни вы. Но я знаю точно, и протокол, на который опирается решение КДК, тому подтверждение, что Папикян не был удалён в ходе матча, а Григорьянц на всю страну заявляет обратное. На основании чего вы, Артур Генрихович, оклеветали нашего главного тренера? — продолжает Климко.
«Насчет апелляции. В данном случае она не была подана потому, что задача главного тренера — тренировать команду, а не тратить время на разбирательства. В этой ситуации проще было выплатить штраф и отбыть наказание, что мы и сделали.
Я хочу, чтобы все, в том числе и Григорьянц, понимали, что в рапорте инспектора и судьи, в протоколе матча указаны только те моменты и факты, которые удобны и выгодны их авторам. Другой вопрос, что эти люди не ожидали, что команда, одержавшая победу, может быть
Что касается файеров, я не могу выполнять работу инспектора за него и выносить замечания по ходу матча. Но как это можно не увидеть?
Я вижу, уверен, вы видите, надеюсь, Григорьянц видит, а вот инспектор матча не видит….
Артур Генрихович, обращаясь в КДК, мы надеемся на объективность и справедливое решение, а что получаем? Вы относитесь к нам как к источнику дохода, не более. Это главная причина наших претензий. Мы хотим справедливых решений, а вам, видимо, они не нужны.
Призываю вас внимательно отнестись к тому, что нашу позицию поддерживают миллионы людей по всей стране. И было бы очень профессионально с вашей стороны признать свою ошибку и извиниться за то, что не пригласили нас на заседание КДК, за несправедливое решение в отношении Мязина, а также за то, что в эфире федеральной радиостанции озвучили лжефакт удаления главного тренера нашей команды.
Мы же, как дисциплинированный член РФС, действующий исключительно в правовом поле, отправили обращения в адрес президента РФС В. Л. Мутко и исполкома РФС с просьбой передать на рассмотрение комитета РФС по этике ситуацию с неэтичными комментариями А. Г. Григорянца в отношении клуба и его представителей, которые прозвучали в эфире радио «Спорт FM» и касались инцидента между Андреем Мязиным и Сергеем Смирновым, который произошел в матче «Ротор-Волгоград» — «Армавир», — подытожил Климко.
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