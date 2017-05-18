«В первую очередь хочу поблагодарить Артура Генриховича за высокую оценку работы нашего менеджмента, данную в начале его интервью, и хочу добавить, что мы всегда работаем вовремя и исключительно в правовом поле.

Понятно, что глава КДК не может давать оценку решению, вынесенному апелляционным комитетом. Кстати, я искренне благодарю эту инстанцию (апелляционный комитет) за профессионализм и компетентность, проявленные при вынесении наказания футболисту Мязину.

Тем не менее я в очередной раз призываю всех обратить внимание на решение КДК, основанное сугубо на протоколе матча, рапортах инспектора и судьи. Иными словами, на заседании рассматривался не эпизод инцидента между Смирновым и Мязиным, а рассказ об эпизоде. Наверное, поэтому КДК не видит, что ни о каком ударе головой здесь и речи быть не может, — сказал Климко.

«К тому же я по-прежнему настаиваю на том, что КДК проявил свою некомпетентность в том, что на заседание, на котором рассматривался инцидент с участием Андрея Мязина, не были приглашены ни представители клуба, ни сам футболист. Или же представители комитета хотели услышать, увидеть и принять во внимание только одну сторону конфликта? Тогда о какой справедливости может идти речь?

Что касается главного тренера нашей команды Арсена Папикяна. Сложно оспаривать то, что невозможно доказать.

Мы не обсуждаем то, что было в подтрибунном помещении, ругался он или не ругался. Это тайна за семью печатями. Об этом достоверно не знаем ни мы, ни вы. Но я знаю точно, и протокол, на который опирается решение КДК, тому подтверждение, что Папикян не был удалён в ходе матча, а Григорьянц на всю страну заявляет обратное. На основании чего вы, Артур Генрихович, оклеветали нашего главного тренера? — продолжает Климко.

«Насчет апелляции. В данном случае она не была подана потому, что задача главного тренера — тренировать команду, а не тратить время на разбирательства. В этой ситуации проще было выплатить штраф и отбыть наказание, что мы и сделали.

Я хочу, чтобы все, в том числе и Григорьянц, понимали, что в рапорте инспектора и судьи, в протоколе матча указаны только те моменты и факты, которые удобны и выгодны их авторам. Другой вопрос, что эти люди не ожидали, что команда, одержавшая победу, может быть чем-то недовольна.

Что касается файеров, я не могу выполнять работу инспектора за него и выносить замечания по ходу матча. Но как это можно не увидеть?

Я вижу, уверен, вы видите, надеюсь, Григорьянц видит, а вот инспектор матча не видит….

Артур Генрихович, обращаясь в КДК, мы надеемся на объективность и справедливое решение, а что получаем? Вы относитесь к нам как к источнику дохода, не более. Это главная причина наших претензий. Мы хотим справедливых решений, а вам, видимо, они не нужны.

Призываю вас внимательно отнестись к тому, что нашу позицию поддерживают миллионы людей по всей стране. И было бы очень профессионально с вашей стороны признать свою ошибку и извиниться за то, что не пригласили нас на заседание КДК, за несправедливое решение в отношении Мязина, а также за то, что в эфире федеральной радиостанции озвучили лжефакт удаления главного тренера нашей команды.

Мы же, как дисциплинированный член РФС, действующий исключительно в правовом поле, отправили обращения в адрес президента РФС В. Л. Мутко и исполкома РФС с просьбой передать на рассмотрение комитета РФС по этике ситуацию с неэтичными комментариями А. Г. Григорянца в отношении клуба и его представителей, которые прозвучали в эфире радио «Спорт FM» и касались инцидента между Андреем Мязиным и Сергеем Смирновым, который произошел в матче «Ротор-Волгоград» — «Армавир», — подытожил Климко.