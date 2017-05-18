«Армавир» ждет пожизненного отстранения судьи за эпизод с Мязиным и извинений от КДК

Инцидент между Мязиным и Смирновым произошел 30 апреля в матче второго дивизиона чемпионата России (зона — Юг) между «Ротором-Волгоградом» и «Армавиром». Судя по кадрам видеотрансляции, арбитр первым ударил плечом игрока и показал ему желтую карточку, после этого Мязин толкнул судью грудью и был удален. КДК РФС 4 мая дисквалифицировал Мязина на шесть месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за оказание физического воздействия на официальное лицо матча, указав в действиях футболиста удар головой главного арбитра встречи. Апелляционный комитет РФС 16 мая сократил дисквалификацию Мязина до шести игр.

«Учитывая то, что мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных ответственных за действия судьи людей за допущенные им ошибки, считаю это делом чести для клуба и приложу все усилия, чтобы, с позволения сказать, арбитр, который или непрофессионально, или предвзято, или слепо выносит свои решения в ходе одного из самых важных матчей чемпионата, пожалуй, самого важного, был наказан максимально возможно и, на мой взгляд, отстранен от судейской деятельности пожизненно», — сказал Климко, слова которого приводит официальный сайт «Армавира».

«Сейчас хотелось бы услышать извинения от Артура Генриховича Григорьянца по целому ряду пунктов. Во-первых, за то, что комитет и он как его глава халатно отнеслись к рассмотрению инцидента с участием Мязина. Вся Россия видела, что судья первым ударил локтем футболиста, чем спровоцировал игрока на ответные действия, — это беспрецедентный случай — и только арбитр, инспектор и КДК говорят об ударе лбом в голову», — заявил он.

Климко также призвал пригласить Григорьянц на заседание комитета по этике РФС. «Я предлагаю Артуру Генриховичу публично ответить на все мои вопросы, а также принести извинения клубу за собственные упущения и некомпетентность и взяться, наконец, за дело. Или другой вариант: комитету в полном составе отправиться в отставку, раз нет ни времени, ни желания полноценно и объективно рассматривать эпизоды, попадающие под их юрисдикции. На мой взгляд, с учетом всего перечисленного Артура Генриховича стоит призвать на комитет по этике. В системе работы одного из органов РФС есть сбой, причем серьезный. Его увидела вся страна. И эту ситуацию нужно либо исправлять, либо, повторюсь, идти всем комитетом в отставку», — отметил президент клуба.

Кроме того, на сайте «Армавира» говорится, что от имени клуба в адрес президента РФС Виталия Мутко и исполкома организации готовятся обращения с просьбой «передать на рассмотрение комитета РФС по этике ситуацию с неэтичными комментариями А. Г. Григорьянца в отношении клуба и его представителей…».