«Армавир» будет добиваться пожизненной дисквалификации судьи, толкнувшего Мязина

«Несомненно, я доволен решением апелляционного комитета. Однако говорить о том, что мы добились справедливости в отношении этого эпизода, пока рано. Мы лишь услышали справедливое решение, касающееся футболиста. Как известно, изначально в конфликте участвовали две стороны: игрок и арбитр. После появилась третья — КДК. В отношении двух последних участников на данный момент ничего не ясно.

Я свои слова в отношении судьи подтверждаю. Более того, учитывая то, что мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных ответственных за действия судьи людей за допущенные им ошибки, считаю это делом чести для клуба и приложу все усилия, чтобы, с позволения сказать, арбитр, который или непрофессионально, или предвзято, или слепо выносит свои решения в ходе одного из самых важных матчей чемпионата, пожалуй, самого важного, был наказан максимально возможно и, на мой взгляд, отстранён от судейской деятельности пожизненно.