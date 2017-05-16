Полугодичная дисквалификация игрока «Армавира», толкнувшего судью, отменена

Футболисту назначено шесть матчей дисквалификации, из которых два он уже пропустил.

На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. В результате Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал форварда на полгода, а «Армавир» подал апелляцию на данное решение.

«Мы полностью удовлетворены решением апелляционного комитета. Полугодичную дисквалификацию Мязина отменили. Вместо неё футболисту назначили шесть матчей дисквалификации, из которых две игры он уже пропустил. После следующей игры “Армавир” планирует подать документы на приостановление дисквалификации. Также игроку уменьшили денежный штраф с 30 до 20 тыс. Что касается решения по арбитру встречи, то это тайна за семью печатями», — передаёт слова президента «Армавира» Валентина Климко корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.