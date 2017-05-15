Нижегородский «Олимпиец» вышел на первое место ПФЛ

В очередной игре регулярного сезона ПФЛ «Олимпиец» на выезде нанес поражение кировскому «Динамо». Эта победа позволила «Олимпийцу» набрать 45 очков и выйти на первое место в турнирной таблице, обойдя на два балла «Зенит-Ижевск», который в отчетном туре уступил «Челябинску».



В следующем туре «Олимпиец» и «Зенит-Ижевск» сыграют между собой. Встреча пройдет 19 мая в Нижнем Новгороде.