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15 мая 2017, 11:56 | Футбол: Второй дивизион | Вести - Нижний Новгород

Нижегородский «Олимпиец» вышел на первое место ПФЛ

Нижегородский «Олимпиец» вышел на первое место в чемпионате Профессиональной футбольной лиги, добившись победы в матче 23 тура. Об этом сообщают журналисты радио «Маяк» со ссылкой на официальный сайт клуба.

В очередной игре регулярного сезона ПФЛ «Олимпиец» на выезде нанес поражение кировскому «Динамо». Эта победа позволила «Олимпийцу» набрать 45 очков и выйти на первое место в турнирной таблице, обойдя на два балла «Зенит-Ижевск», который в отчетном туре уступил «Челябинску».

В следующем туре «Олимпиец» и «Зенит-Ижевск» сыграют между собой. Встреча пройдет 19 мая в Нижнем Новгороде.
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