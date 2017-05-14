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14 мая 2017, 20:56 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Ротор» вышел в единоличные лидеры «Юга» в ПФЛ

«Ротор» победил «Ангушт» в матче 27-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ.

Ротор победил <span class=error>Ангушт</span> в матче 27-го тура первенства России в группе Юг <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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В другом поединке «Афипс» уступил «Сочи», что позволило волгоградцам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы за три тура до конца сезона.

Первенство России.

ПФЛ.

Группа «Юг».

27-й тур.

«Кубань-2» (Краснодар) — «Дружба» (Майкоп) — 1:3 (0:2).

Голы: Ридель, 9 (0:1). Шалбузов, 45 (0:2). Кажаров, 57 — с пенальти (0:3). Журавлев, 74 (1:3).

Нереализованный пенальти: Нурисов (К), 6 (вратарь).

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:1 (1:0).

Голы: Клюкин, 25 (1:0). Григорян, 67 (1:1).

СКА (Ростов-на-Дону) — «Армавир» — 0:1 (0:1).

Гол: Войдель, 18.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0).

Голы: Григорян, 59 (1:0). Карташов, 70 (1:1).

Нереализованный пенальти: Обозный (Ч), 88 (вратарь).

«Ротор» (Волгоград) — «Ангушт» (Назрань) — 3:0 (3:0).

Голы: Жданов, 13 (1:0). Сечин, 15 (2:0). Ионов, 35 (3:0).

«Сочи» — «Афипс» (Афипский) — 2:0 (0:0).

Голы: Морозов, 47 (1:0). Прус, 69 (2:0).

«Спартак» (Владикавказ) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:0 (0:0).

Гол: Гурциев, 71.

Удаление: Хайбуллаев (Л), 90+3.

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Динамо» (Ставрополь) — 0:2 (0:1).

Голы: Магомедов, 20 (0:1). Сердюков, 54 (0:2).

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Новости Второго дивизиона

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