Московское «Торпедо» обыграло «Энергомаш» и вышло в лидеры «Центра» вместе с «Авангардом»
Московское «Торпедо» победило «Энергомаш» в матче 23-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ.
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Благодаря успеху, столичный клуб смог выйти на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Авангарда»
«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 покинуло
Первенство России.
ПФЛ.
Группа «Центр».
23-й тур.
«Калуга» — «Металлург» (Липецк) — 1:1 (1:0).
Голы: Гуров, 43 (1:0). Ахвледиани, 56 (1:1).
«Арсенал-2» (Тула) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (1:0).
Гол: Степанов, 28.
«Торпедо» (Москва) — «Энергомаш» (Белгород) — 2:0 (1:0).
Голы: Канаев, 31 (1:0). Чернышов, 65 (2:0).
«Зенит» (Пенза) — «Авангард» (Курск) — 0:2 (0:1).
Голы: Павлов, 36 (0:1). Газданов, 81 (0:2).
«Рязань» — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0).
Гол: Жданкин, 25.
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