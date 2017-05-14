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14 мая 2017, 19:33 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Московское «Торпедо» обыграло «Энергомаш» и вышло в лидеры «Центра» вместе с «Авангардом»

Московское «Торпедо» победило «Энергомаш» в матче 23-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ.

Московское <span class=error>Торпедо</span> победило Энергомаш в матче 23-го тура первенства России в группе Центр <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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Благодаря успеху, столичный клуб смог выйти на второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Авангарда» черно-белые отстают только по числу побед.

«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 покинуло премьер-лигу, но из-за финансовых проблем заявилось не в ФНЛ, а в ПФЛ.

Первенство России.

ПФЛ.

Группа «Центр».

23-й тур.

«Калуга» — «Металлург» (Липецк) — 1:1 (1:0).

Голы: Гуров, 43 (1:0). Ахвледиани, 56 (1:1).

«Арсенал-2» (Тула) — «Динамо» (Брянск) — 1:0 (1:0).

Гол: Степанов, 28.

«Торпедо» (Москва) — «Энергомаш» (Белгород) — 2:0 (1:0).

Голы: Канаев, 31 (1:0). Чернышов, 65 (2:0).

«Зенит» (Пенза) — «Авангард» (Курск) — 0:2 (0:1).

Голы: Павлов, 36 (0:1). Газданов, 81 (0:2).

«Рязань» — «Сатурн» (Раменское) — 1:0 (1:0).

Гол: Жданкин, 25.
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