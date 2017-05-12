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12 мая 2017, 11:47 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

В Интернете идёт акция по поддержке дисквалифицированного форварда «Армавира»

В Интернете проходит акция, организованная армавирскими болельщиками в поддержку нападающего «Армавира» Андрея Мязина, который был дисквалифицирован на полгода за удаление во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2).

На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи Сергей Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. На прошлой неделе КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев. «Армавир» подал апелляцию на данное решение.

«Стать её участником просто: достаточно разместить в сети фотографию с хэштэгом #мязиндолжениграть и подписать фото тем же хэштэгом», — говорится на официальном сайте армавирской команды.

«Я виноват в том, что ответил на провокацию судьи, признаю свою ошибку в этом эпизоде, и если бы была возможность поступить по-другому, я бы непременно воспользовался ею. Но, увы… Я понимаю, что этой дисквалификацией подвёл не только себя, но и клуб, его болельщиков, всех тех, кто за меня переживает. Конечно, я знаю об акции #мязиндолжениграть. Меня регулярно отмечают на фотографиях в социальных сетях, и искренне благодарен тем, кто поддерживает меня», — сказал Мязин.

Армавир
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