В Интернете идёт акция по поддержке дисквалифицированного форварда «Армавира»

На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи Сергей Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. На прошлой неделе КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев. «Армавир» подал апелляцию на данное решение.

«Стать её участником просто: достаточно разместить в сети фотографию с хэштэгом #мязиндолжениграть и подписать фото тем же хэштэгом», — говорится на официальном сайте армавирской команды.