В Интернете идёт акция по поддержке дисквалифицированного форварда «Армавира»
В Интернете проходит акция, организованная армавирскими болельщиками в поддержку нападающего «Армавира» Андрея Мязина, который был дисквалифицирован на полгода за удаление во время матча 25-го тура первенства ПФЛ зоны «Юг» «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2).
На 72-й минуте, перед тем как показать Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи Сергей Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. На прошлой неделе КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев. «Армавир» подал апелляцию на данное решение.
«Стать её участником просто: достаточно разместить в сети фотографию с хэштэгом #мязиндолжениграть и подписать фото тем же хэштэгом», — говорится на официальном сайте армавирской команды.
«Я виноват в том, что ответил на провокацию судьи, признаю свою ошибку в этом эпизоде, и если бы была возможность поступить
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