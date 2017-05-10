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10 мая 2017, 16:17 | Футбол: Второй дивизион | Р-Спорт

Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» в финансовом плане «потянет» выступление в ФНЛ

МОСКВА, 10 мая — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московское «Торпедо» в финансовом плане будет соответствовать уровню Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.

Московское <span class=error>Торпедо</span> в финансовом плане будет соответствовать уровню Футбольной национальной лиги (<span class=error>ФНЛ</span>) заявил агентству Р-Спорт <nobr>вице-президент</nobr> черно-белых Борис <span class=error>Игнатьев</span>. Увеличить
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«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 вылетело из премьер-лиги, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за финансовых проблем. «Черно-белые», выступающие сейчас в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), за три тура до окончания розыгрыша делят 2−4 места с раменским «Сатурном» и курским «Авангардом», отставая от лидирующего белгородского «Энергомаша» на два очка. В оставшихся матчах «черно-белые» как раз сыграют с «Авангардом» и с «Энергомашем», а также с московским «Чертаново». Согласно регламенту, в ФНЛ выходят команды ПФЛ, занявшие первые места в своих зонах.

«Торпедо» очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял, — сказал Игнатьев по телефону. — По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ.

С 2016 года главным тренером автозаводцев является Виктор Булатов, перед которым была поставлена задача выйти в ФНЛ. «Пока мы довольны работой Булатова и хотим продолжить с ним сотрудничество», — добавил Игнатьев.

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