Борис Игнатьев: Московское «Торпедо» в финансовом плане «потянет» выступление в ФНЛ
МОСКВА, 10 мая —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Московское «Торпедо» в финансовом плане будет соответствовать уровню Футбольной национальной лиги (ФНЛ), заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент «черно-белых» Борис Игнатьев.
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«Торпедо» по итогам сезона-2014/15 вылетело из
«Торпедо» очень реально выйти в ФНЛ. Нам осталось три тура, где две домашние игры с прямыми конкурентами. Все в наших руках, и преимущество своего поля никто не отменял, — сказал Игнатьев по телефону. — По словам руководителей, у нас есть уверенность, что мы в финансовом плане потянем выступление в ФНЛ. Да, мы не будем шиковать, нас ждет такая же участь, как и большинство команд (середняков) ФНЛ.
С 2016 года главным тренером автозаводцев является Виктор Булатов, перед которым была поставлена задача выйти в ФНЛ. «Пока мы довольны работой Булатова и хотим продолжить с ним сотрудничество», — добавил Игнатьев.
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