«Армавир» подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Клуб «Армавир» подал апелляцию на решение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о полугодичной дисквалификации нападающего команды Андрея Мязина. Об этом ТАСС сообщил президент «Армавира» Валентин Климко.
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КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром», который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает «Армавир», толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, «Армавир» же это отрицает.
«Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или
«Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе», — отметил президент «Армавира».
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