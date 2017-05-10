«Армавир» подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина

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КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром», который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает «Армавир», толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, «Армавир» же это отрицает.

«Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было», — сказал Климко.

«Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе», — отметил президент «Армавира».