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10 мая 2017, 14:29 | Футбол: Второй дивизион | ТАСС

«Армавир» подал апелляцию на полугодичную дисквалификацию футболиста Мязина

МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Клуб «Армавир» подал апелляцию на решение Контрольно- дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о полугодичной дисквалификации нападающего команды Андрея Мязина. Об этом ТАСС сообщил президент «Армавира» Валентин Климко.

<span class=error>КДК</span> <span class=error>РФС</span> считает что игрок ударил судью головой. Увеличить
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КДК РФС наказал Мязина 4 мая за инцидент, произошедший во время матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Ротором-Волгоград» и «Армавиром», который состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 72-й минуте перед тем, как показать Мязину желтую карточку за нарушение правил, главный судья встречи Сергей Смирнов, как утверждает «Армавир», толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин также толкнул Смирнова, после чего был удален с поля. КДК РФС счел, что игрок ударил арбитра головой, «Армавир» же это отрицает.

«Сегодня мы подали апелляцию, причем не от футболиста, а от клуба. Я надеюсь на то, что его дисквалификация будет сокращена до трех матчей. Конечно, футболиста наказать надо, потому что он не должен реагировать на провокации судьи или кого-либо еще, однако решение должно быть разумным, а КДК квалифицировал действия игрока даже не спорно, а неправильно. КДК утверждает, что футболист ударил судью головой, а этого не было», — сказал Климко.

«Также мы настаиваем на том, чтобы судья Смирнов был пожизненно лишен возможности обслуживания матчей в профессиональном футболе», — отметил президент «Армавира».

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