На 72-й минуте, перед тем как показать нападающему «Армавира» Андрею Мязину жёлтую карточку, арбитр встречи Сергей Смирнов толкнул футболиста плечом в грудь. Мязин толкнул Смирнова в ответ, после чего был наказан красной карточкой. На прошлой неделе КДК РФС дисквалифицировал игрока на шесть месяцев.

«Конечно, я был недоволен судейством. Вся страна посмотрела этот матч, как минимум нарезки, которые мы предоставили. Считаю, арбитр Смирнов на протяжении всего матча вёл дело к этому эпизоду. Ему было всё равно, кого удалять, лишь бы оставить в меньшинстве команду, с которой он ничего не мог сделать в течение всего матча для того, чтобы переломить ход встречи не в нашу пользу.

Прекрасно видны эпизоды с одним неудалением, двумя неназначенными пенальти. В одном эпизоде даже футболку порвали в штрафной соперника, а он сделал вид, что этого не заметил. Такое впечатление, что-либо судья был мотивирован командой соперника, либо вообще неквалифицирован, либо слеп. По всем трём показателям он не должен больше судить никогда.

У нас в зоне большинство арбитров молодые, и они не боятся говорить правду. Но никто, кроме Смирнова, не оскорбляет футболистов. Такого я ещё не слышал никогда. Тем более чтобы судья ударил футболиста. А в общем и целом судейством в ПФЛ я доволен.

Дисквалификация Мязина на шесть месяцев — это идиотизм. Ему 29 лет, и это его первая красная карточка в карьере. Также не учтено, что распустил свои руки и язык именно арбитр Смирнов. Он спровоцировал футболиста на эту ситуацию. В первую очередь надо разбираться с судьёй, а потом уже с Мязиным, — заявил Климко в эфире программы «Свисток».

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