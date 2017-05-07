Матч между «Домодедово» и «Солярисом» должен был состояться в воскресенье на стадионе первого клуба. Встреча началась в 13:30, однако после первого тайма при счете 2:1 в пользу гостей игра была отменена.

«Матч почему-то был прерван инспектором без надлежащего уведомления администрации лиги. Там есть свои нюансы, которые пока не буду комментировать. Могу лишь подтвердить, что матч был отменен, инспектор об этом не уведомил. Есть вопросы к подготовке к матчу, если были какие-то вещи, которые не позволяли проводить игру, то ее вообще не надо было начинать», — сказал Соколов.

«К сожалению, нас уведомили, когда все уже произошло, — продолжил глава лиги. — Звонил не инспектор, а председатель команды “Домодедово”, который рассказал о ситуации и сообщил, что команды уже разъехались. После 9 мая будем разбираться в ситуации, почему инспектор как до матча, так и посреди него принял такое решение, хотя должен согласовывать его с администрацией лиги. Меня в этом случае никто не уведомлял о принятом решении».