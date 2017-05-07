Инспектор матча «Домодедово» — «Солярис» отменил игру без надлежащего уведомления ПФЛ
МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Инспектор матча 22-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между подмосковными «Домодедово» и «Солярисом» отменил игру без обязательного уведомления лиги. Об этом ТАСС сообщил президент ПФЛ Андрей Соколов.
Матч между «Домодедово» и «Солярисом» должен был состояться в воскресенье на стадионе первого клуба. Встреча началась в 13:30, однако после первого тайма при счете 2:1 в пользу гостей игра была отменена.
«Матч
«К сожалению, нас уведомили, когда все уже произошло, — продолжил глава лиги. — Звонил не инспектор, а председатель команды “Домодедово”, который рассказал о ситуации и сообщил, что команды уже разъехались. После 9 мая будем разбираться в ситуации, почему инспектор как до матча, так и посреди него принял такое решение, хотя должен согласовывать его с администрацией лиги. Меня в этом случае никто не уведомлял о принятом решении».
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