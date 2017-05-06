«Текстильщик» одержал шесть побед в шести матчах под руководством Евсеева
«Текстильщик» на домашнем поле со счётом 2:0 обыграл «Знамя Труда» в матче 22-го второго дивизиона России.
Эта победа стала для ивановской команды шестой в шести играх под руководством бывшего защитника «Локомотива» и сборной России Вадима Евсеева, который возглавил «Текстильщик» зимой этого года.
Перед назначением 41-летнего специалиста «Текстильщик» занимал седьмое место в турнирной таблице зоны «Запад» второго дивизиона России, сейчас команда идёт на третьей позиции, имея в своём активе 42 очка.
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