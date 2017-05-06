Пахомов: ФК «Сочи» покажет достойную и интересную игру после ЧМ-2018

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В субботу бывший форвард сборной Австралии по футболу Харри Кьюэлл, бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, а также мэр Сочи Александр Пахомов открыли парк Кубка конфедераций в Сочи.

«Мы понимаем, что футбол требует больших денег, и у нас есть финансовая поддержка. Это вселяет надежду на то, что после чемпионата мира по футболу ФК “Сочи” покажет достойную и интересную игру. Я в этом уверен», — сказал Пахомов.

Он отметил, что ставка в ФК «Сочи» делается на местных футболистов.

«После того, как в очередной раз наша уникальная “Жемчужина” распалась, к нам пришло понимание того, что должны быть свои ребята, и футбольный клуб “Сочи” создавали исключительно с одной целью — там должны играть наши пацаны. По большому счету сегодняшний состав состоит из дворовых ребят, но я думаю эти дворовые ребята стали более подготовленные. Конечно, нам нужны будут более подготовленные профессионалы, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, первый шаг сделан», — отметил Пахомов.

О клубе

ФК «Сочи» — российский футбольный клуб, образованный в 2013 году. В дебютном для себя сезоне представители города- курорта были заявлены в третий дивизион чемпионата России (зона ЮФО/СКФО). Команда под руководством Дмитрия Пятибратова финишировала в итоге второй, набрав в 12 матчах 27 очков и только на один балл отстав от завоевавшего золото «Динамо-УОР» из Ставрополя. На сезон-2015/16 Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Юг» «Сочи» не заявился из-за финансовых проблем.

В сезоне-2016/17 «Сочи» вернулся в профессиональный футбол и выступает в зоне «Юг» второго дивизиона чемпионата России.