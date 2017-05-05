«Ты что, не понимаешь, почему “Ротор” тянут в РФПЛ?»

ЧТО БЫЛО?

В матче 25-го тура ПФЛ «Ротор-Волгоград» — «Армавир» (1:2) главный судья матча Сергей Смирнов принял ряд спорных решений. А на 72-й минуте матчи и вовсе, как показалось на видео, выложенным в интернет «Армавиром», толкнул нападающего гостей Андрея Мязина, а затем — удалил его. После игры «Армавир» на своем Youtube-канале выложил подборку действий арбитра.

Вчера состоялось заседание КДК РФС, в том числе и по этому делу. Комиссия приняла решение отстранить футболиста на полгода. А к судье не было применено никаких санкций.

«АРМАВИР»: ГРИГОРЬЯНЦ ГОВОРИТ НЕПРАВДУ

За комментариями «Советский спорт» обратился к президенту «Армавира» Валентину Климко и главе КДК РФС Артуру Григорьянцу.

— Мязина дисквалифицировали на полгода. Что планируете делать?

— Во-первых, мы готовим апелляцию, — говорит Климко. — Хотя до сих пор никаких официальных бумаг в наш клуб не приходило. Мы узнали о решении КДК на официальном сайте РФС. И на основании того, что там увидели, мы готовим апелляцию. Второе: я сейчас дал поручение своим помощникам сделать, скажем так, ответ на наше вчерашнее совместное интервью с господином Григорьянцом на радио «Спорт FM». В этом ответе четко и мотивированно будет показано, что в речи Григорьянца нет ни одного правдивого слова.

— Например.

— Он сказал, что из матча рассматривалось только два нарушения: удаление главного тренера «Армавира», а также нападающего. Но, это подтверждает и протокол матча, удаления главного тренера не было. Закрадываются сомнения, а рассматривался ли вообще наш вопрос на КДК? Потому что есть ощущение, что Григорьянц не в теме конфликта. Так если вам было что-то непонятно, зачем принимать такое скоропостижное решение по футболисту? А судья, как я понял, имеет уже назначения на следующие матчи. То есть он никак наказан не будет. Сегодня еще прочитал в СМИ, что арбитр вообще получил от инспектора положительную оценку. Это ставит вопрос о профессионализме самого инспектора.

— Что еще планируете предпринять?

— Готовим большое видео, где покажем все нарушения, которые были в этом матче — и не только на футбольном поле, но и за его пределами. Потому что в рапортах инспектора и судьи об этих нарушения ничего не сказано. Например, было замолчано о националистических выкриках с трибун: «Армяне, убирайтесь в Ереван». Ни слова о файер-шоу. Получается, ЦСКА и «Спартак» за это наказывают, а в Волгограде инспектор этого не замечает. Как не замечает он и того, что судья толкнул игрока. Зато видит, как футболист толкнул арбитра в ответ. Складывается впечатление, что в победе «Ротора» в этом матче были заинтересованы все, включая руководителей КДК РФС. Не понимаю, зачем такая спешка? Произошел ведь вопиющий случай — судья ударил игрока. Так проведите подробное разбирательство, пригласите на заседание всех участников конфликта — судью, инспектора, начальника команды, которому не дали в рапорте матча указать свои замечания, футболиста.

— Не пригласили?

— Нет. А Григорьянц говорит, что никто из представителей «Армавира» не соизволил приехать на заседание. А как мы приедем, если нас никто не приглашал? Как мне мотивировать командировку тренера или руководителя? Чтобы приехать в Москву, нам нужно ехать 200 км до аэропорта, потом два часа на самолете, а потом еще два часа на машине. Плюс временное жилье, питание. Как это все спланировать, если нас даже никто не пригласил на заседание?

— Не знаю.

— Дальше Григорьянц говорил, что ничего, кроме невнятных объяснений Мязина, КДК от нас не получил. Ложь! На все запросы от ПФЛ, РФС по данному матчу мы предоставили материалы. И объяснение футболиста на страницу текста, где он говорит, что был спровоцирован. Все это на видео прекрасно видно. Далее: сразу после матча мы созванивались с представителями ПФЛ, есть скрины этих звонков. Начальник команды узнавал, как поступить, если инспектор матча не дает внести в протокол замечания. Мы все сделали, как нам сказали. Все нужные документы отправили. Хочется услышать ответы на важные вопросы для всего российского футбола. Как судья мог ударить футболиста? Как инспектор матча мог не разрешить внести начальнику одной из команд свои замечания? Как подобное судейство можно оценивать положительно? Как глава КДК выдает речь, в которой, что ни пункт, то неправда? Почему действия футболиста рассматриваются отдельно от действий судьи? Это ведь эпизод, который нужно оценивать цельно. Важно, чтобы общественность не успокаивалась. Нужно всем миром добиться внятного и аргументированного решения.

— Григорьянц также сказал, что видеоматериалы, предоставленные «Армавиром», не дают ясной картины. Поэтому КДК рассматривал эпизод по видео, которое предоставило ПФЛ.

— Дело в том, что изначально в этом матче все было устроено неправильно. Нам не было предоставлено место для съемок матча. А если бы мы не снимали игру, то нарушили бы регламент. Мы нашли место на козырьке трибун, но затем охрана сняла оттуда нашего видеооператора. И, наверное, правильно сделала — он мог упасть, получить травму. Мы еще раз обратились к инспектору с просьбой о месте для съемок. Нас отправили на зрительскую трибуну, что, конечно, сказалось на качестве съемок. Но на наше счастье этот матч снимало местное телевидение — «Волгоград 24», у которых были телевизионные вышки, профессиональные камеры. Мы обратились к ним после игры, и они предоставили видеозапись хорошего качества. ПФЛ мы отправили наше видео и видео с профессиональных камер «Волгограда 24». Что там передали КДК РФС, я не знаю. Вообще, как видите, очень много сумбура в их действиях. Спешили куда-то. Значит, кому-то это было нужно.

— Кому?

— Мне многие футболисты и тренеры других команд говорят: «А ты что, не понимаешь, что в Волгограде строится стадион к ЧМ-2018. И сейчас делают все, чтобы после турнира он не стоял пустым. Вот и тянут Волгоград». Если честно, не хочу даже думать об этом. Если это так, то в нашем футболе, наверное, нечего делать.

— Вчера также состоялось заседание комитета, разбирающего судейство. Но его решения засекречены для СМИ. Клубам сообщили, какую оценку получил арбитр Смирнов?

— Это тайна за семью печатями. Мы с самого начала пытались это узнать — еще у инспектора. Но он оценку не называл. А сегодня прочитал слова Артура Григорьянца о том, что инспектор выставил положительную оценку. Когда к арбитру, в упор не видящему, как одного футболиста валят в штрафной двумя руками, а второго держат так, что рвут на нем футболку, не применяют никаких санкций, то это беспредел. И это только самые явные его ошибки! Значит, кому это надо. Хотя хочу подчеркнуть, что «Ротор-Волгоград» может справиться и без посторонней помощи. Думаю, она им даже мешает. Мы ехали на матч, настраиваясь на явного лидера сезона. И хотели их обыграть, что и сделали. Но, возможно, если бы судья не вел себя так, если бы не вмешивались какие-то чиновники, то «Ротор», может быть, и выиграл бы нас. Думаю, им самим не нравится, что происходит вокруг. И поэтому, возможно, главный тренер «Ротора» Лев Иванов после матча подал заявление об отставке. Из-за того, что творили в этот день с футболом.

ГРИГОРЬЯНЦ: НЕ БЫЛО ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ДРУГОГО РЕШЕНИЯ.

— Руководство «Армавира» заявило, что не получало приглашение на заседание КДК РФС.

— Это неправда, — говорит глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Приглашение было. Есть официальный документ, подтверждающий это. Клуб в соответствии с регламентом был поставлен в известность о дате и времени проведения заседания.

— Видео, предоставленное «Армавиром», отличалось от того, по которому КДК выносил решение?

— Значительно отличалось. Мы изучали момент с другого ракурса с помощью профессиональной телевизионной съемки. И на нем видно, что игрок с напором пошел на судью, а тот, защищаясь, поднял правую руку. Но игрок все равно ухитрился лбом ударить арбитра. А на той съемке, которую предоставил «Армавир», не видно, что игрок бьет судью. Наоборот, создается ощущение, что это судья бьет футболиста. Кажется, там несколько ускоренная съемка. А на замедленном повторе с правильного телевизионного ракурса все предельно четко видно: судья защищался от напора футболиста.

— Какие документы предоставил «Армавир», кроме видео?

— Повестку дня формирует ПФЛ. Лига предоставила официальное уведомление клуба о времени заседания, а также документ о том, что «Армавир» получил это приглашение. К повестке лига приложила все материалы, в которых было объяснение футболиста и видеозапись. Также был приложен протокол матча и рапорт инспектора. В протоколе есть запись о том, что футболист ударил судью в голову. Судья от своей записи не отказывается. То есть, согласно 68-й статье «Дисциплинарного регламента», все, что написано в протоколе является достоверным, если не доказано иное. Доказательств иного мы не увидели и не получили. Так как судья не отозвал свою запись, а инспектор, по нашим данным, поставил арбитру хорошую оценку за судейство, есть все основания применить 95-ю статью — «Физическое воздействие на судью». А это от шести до двух лет дисквалификации. КДК отстранил игрока на минимальный срок — полгода.

— Знают ли в КДК, какую оценку судье выставила судейская комиссия?

— Нет, я этого не знаю.