Президент «Армавира»: Судью Смирнова нужно пожизненно дисквалифицировать за удар Мязина

«На видеозаписи видно, что Мязин просто спросил у арбитра, за что он хочет наказать его, после чего судья ударил игрока плечом. Конечно, Мязин подвел команду, он был наказан за это клубом, но он точно не достоин полугодичной дисквалификации. Никто не говорит нам, какую оценку за судейство получил Смирнов. Мы будем добиваться пожизненной дисквалификации этого арбитра», — сказал Климко.

«В целом я не могу жаловаться на судейство в ПФЛ зоны Юг, оно нормальное. Более того, многие молодые судьи достойный повышения в классе. Но арбитр Сергей Смирнов, который обслуживал наш матч против клуба “Ротор-Волгоград”, с самого начала игры принимал странные решения, не назначил два очевидных пенальти, а потом удалил нашего игрока, спровоцировав его», — отметил президент «Армавира».