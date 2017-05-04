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4 мая 2017, 16:42 | Футбол: Второй дивизион | Чемпионат.com

Игрок «Армавира» Мязин дисквалифицирован на 6 месяцев за удар головой судьи

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял КДК по итогам 21-го тура ПФЛ.

Председатель <span class=error>КДК</span> Артур Григорьянц рассказал какие решения принял <span class=error>КДК</span> по итогам 21-го тура <span class=error>ПФЛ</span>. Увеличить
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«В матче 21 тура ПФЛ “Ротор” — “Армавир” Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое взаимодействие на судью матча. Главный тренер “Армавира” Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и штраф на 15 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

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