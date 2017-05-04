Игрок «Армавира» Мязин дисквалифицирован на 6 месяцев за удар головой судьи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В матче 21 тура ПФЛ “Ротор” — “Армавир” Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое взаимодействие на судью матча. Главный тренер “Армавира” Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и штраф на 15 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.