Игрок «Армавира» Мязин дисквалифицирован на 6 месяцев за удар головой судьи
Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял КДК по итогам 21-го тура ПФЛ.
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«В матче 21 тура ПФЛ “Ротор” — “Армавир” Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое взаимодействие на судью матча. Главный тренер “Армавира” Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и штраф на 15 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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