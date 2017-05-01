«Текстильщик» Евсеева разгромил «Солярис» Маминова

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Второй тестовый матч на сочинском стадионе «Фишт», в котором встречались команды «Сочи» и «Ротор-Волгоград», посетило шесть тысяч человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе сочинского клуба.