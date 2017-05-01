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1 мая 2017, 18:03 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

«Текстильщик» Евсеева разгромил «Солярис» Маминова

«Текстильщик» на выезде разгромил «Солярис» в матче 21-го тура ПФЛ в группе «Запад».

Текстильщик на выезде разгромил <span class=error>Солярис</span> в матче 21-го тура <span class=error>ПФЛ</span> в группе Запад. Увеличить
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Подопечные Вадима Евсеева забили 4 гола команде Владимира Маминова, которая отметилась одним забитым мячом. Напомним, наставники обеих команде ранее вместе играли за «Локомотив».

Ивановский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, а московский — четвертое.

Чемпионат России

ПФЛ

Группа «Запад»

21-й тур

«Солярис» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:4 (1:3).

Голы: Орлов, 3 (0:1). Орлов, 25 (0:2). Барсов, 39 (1:2). Фомин, 44 (1:3). Сагиров, 85 (1:4).

Судья: Федоров (Петрозаводск).

1 мая. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
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