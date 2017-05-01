«Текстильщик» Евсеева разгромил «Солярис» Маминова
«Текстильщик» на выезде разгромил «Солярис» в матче 21-го тура ПФЛ в группе «Запад».
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Подопечные Вадима Евсеева забили 4 гола команде Владимира Маминова, которая отметилась одним забитым мячом. Напомним, наставники обеих команде ранее вместе играли за «Локомотив».
Ивановский коллектив занимает третье место в турнирной таблице, а московский — четвертое.
Чемпионат России
ПФЛ
Группа «Запад»
21-й тур
«Солярис» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:4 (1:3).
Голы: Орлов, 3 (0:1). Орлов, 25 (0:2). Барсов, 39 (1:2). Фомин, 44 (1:3). Сагиров, 85 (1:4).
Судья: Федоров (Петрозаводск).
1 мая. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».
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