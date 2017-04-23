Шесть тысяч человек посетило второй тестовый матч на сочинском стадионе «Фишт»

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Второй тестовый матч на сочинском стадионе «Фишт» перед Кубком конфедераций по футболу состоялся в воскресенье. Игра 24-го тура зоны «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги между «Сочи» и «Ротором-Волгоград» завершилась вничью со счетом 3:3.

«Матч посетило шесть тысяч человек», — сказали в пресс- службе. Билеты на матч продавались по цене от 50 рублей.

По словам полузащитника «Сочи» Николая Гиоргобиани, забившего первый гол клуба на стадионе «Фишт», вся команда осталась довольна организацией матча и поддержкой болельщиков. «Когда нас встречали, было много охраны, проводили через специальный въезд, куда мы заезжали на автобусе. Все прошло нормально, команда и болельщики остались очень довольны. Раньше, думаю, не набиралось даже тысячи болельщиков, а на этой игре впервые их пришло так много, это взбодрило команду, прибавило боевой дух, поддержка была очень сильная, и мы очень рады, что за команду пришло поболеть так много человек, спасибо им за это», — заявил футболист.

«Что чувствовал, когда забил гол? Это непередаваемые чувства, я был очень рад забить первый гол в своем родном городе и на таком стадионе, эмоции переполняли. Стадион очень понравился, раньше на таком бегать не доводилось, он очень комфортный, поле в хорошем состоянии, на нем было приятно играть», — отметил Гиоргобиани.

Первый официальный футбольный матч на стадионе «Фишт», который был построен к зимним Олимпийским играм 2014 года и затем реконструирован, состоялся 29 марта между сборными России и Бельгии. Та встреча также завершилась вничью — 3:3. Кроме того, стадион примет финальный матч Кубка России нынешнего сезона, который пройдет 2 мая. В нем встретятся московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».