Тверская «Волга» разгромлена в Санкт-Петербурге, а «Динамо-2» уступило костромскому «Спартаку»
В матче 20-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ петербургское «Динамо» обыграло тверскую «Волгу» со счетом 4:0.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В другом поединке «Динамо-2» проиграло костромскому «Спартаку» — 0:1.
Первенство России
ПФЛ
Группа «Запад»
20-й тур
«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 2:1 (1:1).
Голы: Ершов, 18 (0:1). Боллоев, 42 (1:1). Рудаков, 88 (2:1).
«Домодедово» (Москва) — ЦРФСО (Смоленск) — 0:2 (0:1).
Голы: Быков, 15 (0:1). Барбашов, 90+3 (0:2).
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Волга» (Тверь) — 4:0 (1:0).
Голы: Коротаев, 20 (1:0). Маркосов, 59 (2:0). Авраменко, 79 (3:0). Маркосов, 84 (4:0).
«Долгопрудный» — «Псков-747» — 2:0 (2:0).
Голы: Эктов, 3 (1:0). Эктов, 18 (2:0).
«Динамо-2» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 0:1 (0:1).
Гол: Данилкин, 25 — в свои ворота.
«Текстильщик» (Иваново) — «Строгино» (Москва) — 5:0 (2:0).
Голы: Сагиров, 15 (1:0). Костин, 32 (2:0). Орлов, 50 (3:0). Орлов, 72 (4:0). Сагиров, 75 (5:0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter