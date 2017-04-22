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22 апреля 2017, 19:49 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Тверская «Волга» разгромлена в Санкт-Петербурге, а «Динамо-2» уступило костромскому «Спартаку»

В матче 20-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ петербургское «Динамо» обыграло тверскую «Волгу» со счетом 4:0.

В матче 20-го тура первенства России в группе Запад <span class=error>ПФЛ</span> петербургское Динамо обыграло тверскую Волгу со счетом 4:0. Увеличить
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В другом поединке «Динамо-2» проиграло костромскому «Спартаку» — 0:1.

Первенство России

ПФЛ

Группа «Запад»

20-й тур

«Торпедо» (Владимир) — «Коломна» — 2:1 (1:1).

Голы: Ершов, 18 (0:1). Боллоев, 42 (1:1). Рудаков, 88 (2:1).

«Домодедово» (Москва) — ЦРФСО (Смоленск) — 0:2 (0:1).

Голы: Быков, 15 (0:1). Барбашов, 90+3 (0:2).

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Волга» (Тверь) — 4:0 (1:0).

Голы: Коротаев, 20 (1:0). Маркосов, 59 (2:0). Авраменко, 79 (3:0). Маркосов, 84 (4:0).

«Долгопрудный» — «Псков-747» — 2:0 (2:0).

Голы: Эктов, 3 (1:0). Эктов, 18 (2:0).

«Динамо-2» (Москва) — «Спартак» (Кострома) — 0:1 (0:1).

Гол: Данилкин, 25 — в свои ворота.

«Текстильщик» (Иваново) — «Строгино» (Москва) — 5:0 (2:0).

Голы: Сагиров, 15 (1:0). Костин, 32 (2:0). Орлов, 50 (3:0). Орлов, 72 (4:0). Сагиров, 75 (5:0).
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Новости Второго дивизиона

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