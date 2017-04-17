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17 апреля 2017, 20:17 | Футбол: Второй дивизион | Спорт-Экспресс

Ростовский СКА обыграл «Биолог-Новокубанск»

В первенстве ФНЛ прошли очередные матчи в группах «Юг» и «Запад».

В первенстве <span class=error>ФНЛ</span> прошли очередные матчи в группах Юг и Запад. Увеличить
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Первенство России.

ПФЛ.

Группа «Юг».

23-й тур.

СКА (Ростов-на-Дону) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0 (0:0).

Гол: Геворкян, 77 — с пенальти.

«Динамо Ставрополь» — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2 (0:1).

Голы: Бояринцев, 12 (0:1). Сериков, 62 (0:2).

Группа «Запад».

19-й тур.

«Псков-747» (Псков) — «Солярис» (Москва) — 0:1 (0:1).

Гол: Санталов, 14.
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Новости Второго дивизиона

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