Ростовский СКА обыграл «Биолог-Новокубанск»
В первенстве ФНЛ прошли очередные матчи в группах «Юг» и «Запад».
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Первенство России.
ПФЛ.
Группа «Юг».
23-й тур.
СКА (Ростов-на-Дону) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0 (0:0).
Гол: Геворкян, 77 — с пенальти.
«Динамо Ставрополь» — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:2 (0:1).
Голы: Бояринцев, 12 (0:1). Сериков, 62 (0:2).
Группа «Запад».
19-й тур.
«Псков-747» (Псков) — «Солярис» (Москва) — 0:1 (0:1).
Гол: Санталов, 14.
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