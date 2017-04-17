Хазрет Дышеков: Мы «проснулись» только на экваторе первой половины встречи

— Мы долго входили в игру. В первой половине первого тайма хозяева имели территориальное преимущество, мы «проснулись» только на экваторе первой половины встречи. «Спартак» не давал нам развернуться. Мы не имели того преимущества во владении мячом, которое имеем обычно. С нами плотно играли, и поэтому не очень много в первом тайме было создано моментов — как у наших ворот, так и у ворот хозяев. Потому что команды очень осторожно играли. Во втором тайме пошёл более открытый футбол, атаки были и на ворота хозяев, и на наши ворота. Вследствие этого и нам забили гол, и мы в эпизоде со вторым голом убежали. Поэтому здесь, наверное, нельзя говорить о каком-то превосходстве. Можно сказать, что мы сегодня чуть-чуть были точнее — именно в завершающей стадии атаки! Поэтому и победили!