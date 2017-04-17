Президент «Рязани» стал мастером спорта России по автомобильному спорту
Дмитрий Малахов стал мастером спорта России по автомобильному спорту. Соответствующий приказ о присвоении звания обнародован на портале Министерства спорта Российской Федерации.
Норматив «Мастера спорта России» Дмитрий Малахов выполнил еще в 2015 году, выиграв чемпионат России по
ФК «Рязань» поздравляет Дмитрия Малахова с присвоением звания «Мастер спорта России».
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