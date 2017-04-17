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https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/29454853/
17 апреля 2017, 14:48 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Президент «Рязани» стал мастером спорта России по автомобильному спорту

Дмитрий Малахов стал мастером спорта России по автомобильному спорту. Соответствующий приказ о присвоении звания обнародован на портале Министерства спорта Российской Федерации.

Норматив «Мастера спорта России» Дмитрий Малахов выполнил еще в 2015 году, выиграв чемпионат России по ралли-кроссу.
ФК «Рязань» поздравляет Дмитрия Малахова с присвоением звания «Мастер спорта России».

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