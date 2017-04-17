Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-second/29452047/
17 апреля 2017, 11:36 | Футбол: Второй дивизион | Onedivision.ru

Андрей Юдин: Игрой «Кубани-2» я полностью удовлетворен

После матча с «Афипсом» главный тренер «Кубани-2» Андрей Юдин остался доволен содержанием игры своей команды.

— Мы провели хорошую игру на хорошем уровне, — отметил Андрей Викторович. — Готовились к этой игре, и сегодня создали хорошие эпизоды для взятия ворот. Не хватило реализации моментов. Скажем так: ребята играли от души! Мы не дали создать сопернику у наших ворот практически ни одного момента. Знали принцип игры «Афипса»: бей вперед — наши кони быстрей! И мы правильно работали на протяжении всего матча, и лишь в одном эпизоде не смогли дотерпеть, добежать, допустили просто детскую ошибку, где нужно было сыграть проще, и не было бы этого момента. Нужно было изначально не давать выполнить подачу, вступить в отбор на фланге. А игрой я полностью удовлетворен — по тому, как мы двигались, создавали моменты, вылетали в атаку. Можно занести эту игру в актив, кроме результата.

— Согласны, что команде не хватало конкретики в завершении атак?

— Я же и сказал, что не хватало реализации. Молодым футболистам пока сложно находить последние передачи. У них есть скорость, которая позволяет убегать в быстрые атаки, но не хватает именно реализации. Работаем над этим.

Афипс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Второго дивизиона

ФК «Волга» из Твери не планирует сниматься с чемпионата России, несмотря на задолженности

ТВЕРЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской футбольный клуб «Волга» не планирует сниматься с чемпионата России в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), несмотря на финансовые сложности и задолженности по зарплате перед игроками. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов.
Еще 7 новостей  Все новости
14 Апреля

Дюжина лучших

Столкновение характеров

Дюжина лучших