Андрей Юдин: Игрой «Кубани-2» я полностью удовлетворен

— Мы провели хорошую игру на хорошем уровне, — отметил Андрей Викторович. — Готовились к этой игре, и сегодня создали хорошие эпизоды для взятия ворот. Не хватило реализации моментов. Скажем так: ребята играли от души! Мы не дали создать сопернику у наших ворот практически ни одного момента. Знали принцип игры «Афипса»: бей вперед — наши кони быстрей! И мы правильно работали на протяжении всего матча, и лишь в одном эпизоде не смогли дотерпеть, добежать, допустили просто детскую ошибку, где нужно было сыграть проще, и не было бы этого момента. Нужно было изначально не давать выполнить подачу, вступить в отбор на фланге. А игрой я полностью удовлетворен — по тому, как мы двигались, создавали моменты, вылетали в атаку. Можно занести эту игру в актив, кроме результата.

— Согласны, что команде не хватало конкретики в завершении атак?

— Я же и сказал, что не хватало реализации. Молодым футболистам пока сложно находить последние передачи. У них есть скорость, которая позволяет убегать в быстрые атаки, но не хватает именно реализации. Работаем над этим.