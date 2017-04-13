ФК «Волга» из Твери не планирует сниматься с чемпионата России, несмотря на задолженности
ТВЕРЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Тверской футбольный клуб «Волга» не планирует сниматься с чемпионата России в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), несмотря на финансовые сложности и задолженности по зарплате перед игроками. Об этом сообщил ТАСС
пресс-атташе клуба Дмитрий Герасимов.
Футболисты «Волги» не получают заработную плату с января текущего года,
Герасимов сообщил, что на этой неделе был проведен ряд переговоров «на высоком уровне». «О
«Из-за того, что в региональном бюджете на этот год не предусмотрено финансирование профессиональных клубов, на счету “Волги” не оказалось средств. С января игрокам и сотрудникам не выплачивают заработную плату. Накануне матча во Владимире большая часть футболистов основного состава объявила об отказе выйти на поле. Их заменили дозаявленные в экстренном порядке 16−17-летние игроки тверской футбольной спортивной школы», — сказал Герасимов, уточнив, что игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Торпедо».
Следующая игра «Волги» состоится в Твери 16 апреля на стадионе «Химик» с московским «Динамо-2». Будут ли участвовать в ней игроки основного состава, пока неизвестно. «О решении каждого футболиста о дальнейшем сотрудничестве с “Волгой” мне пока неизвестно, но некоторые из них уже принесли свои извинения руководству клуба за ситуацию на матче во Владимире», — сказал собеседник агентства.
По словам Герасимова, «Волга» традиционно имела три источника финансирования — бюджет Тверской области, бюджет города Твери и средства спонсоров, в год клубу требовалось порядка 30 млн рублей на выплаты игрокам и тренерам, проживание, питание, экипировку, а также поддержку молодежной и пяти юношеских команд и другие расходы. «После решения исключить клуб из бюджета на 2017 год, руководство “Волги” делало попытки найти спонсоров, однако переговоры и консультации необходимого результата не принесли, поэтому клуб оказался в очень затруднительном финансовом положении», — сообщил
Реакция власти
Глава Тверской области Игорь Руденя сообщил журналистам после заседания правительства региона, что осведомлен о ситуации с «Волгой». «Задача о проработке вопроса по футбольному клубу Андрею Александровичу (Решетову, председателю регионального Комитета по физической культуре и спорту — прим. ТАСС) уже поставлена. Потерять клуб с такой историей было бы просто глупо», — сказал Руденя.
Он добавил, что региональное правительство разработает комплекс мер для помощи «Волге». «Одной из возможных проблем у клуба может стать закрытие стадиона “Химик” на реконструкцию в следующем году. Мы подумаем над тем, как можно поддержать команду и где предоставить им площадку для тренировок», — уточнил губернатор.
Как ранее сообщалось, в будущем году региональные власти планируют начать реконструкцию стадиона «Химик» в Твери, на которую будет выделено около 100 млн рублей. Герасимов пояснил ТАСС, что данный стадион — не единственная площадка для тренировок футболистов.
«Волга» была основана в 1957 году. В настоящее время выступает в зоне «Запад» второго дивизиона чемпионата России (ПФЛ). В сезоне-2009/2010 клуб вышел в ¼ финала Кубка России, что является наивысшим достижением для современного периода существования «Волги».
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